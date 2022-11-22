Об этом сообщила министерша финансов Джанет Йеллен. По ее словам, помимо предоставления экономической поддержки, правительство США будет продолжать использовать все инструменты, включая "историческую коалицию санкций, чтобы ослабить военную машину Путина".

Интересно США передали Украине оружие на 18 миллиардов долларов, поэтому вынуждены ускоренно восстанавливать ресурсы.

Куда пойдут деньги

Йеллен отметила, что средства начнут выплачиваться в ближайшие недели. Они помогут Украине укрепить экономическую стабильность и поддержку основных государственных услуг.

В частности, включая заработную плату для работников больниц, государственных служащих и учителей, а также социальную помощь для пожилых людей и уязвим. Включая эти выплаты, прямая бюджетная поддержка Украины со стороны США достигнет 13 миллиардов долларов грантовых средств.

По словам Йеллен, США поощряют других партнеров увеличивать и ускорять предоставление помощи Украине.

Какую помощь от мира Украина уже получила

14 ноября Литва передала Украине 12 бронетранспортеров М113 . Приказом Вильнюс передал нашим военным уже 62 М113 разного назначения.

В начале ноября министерша реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что от Италии Украина получила : тяжелую дальнобойную артиллерию; САУ; гусеничные машины M113; ракетные комплексы; снаряды разного калибра.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Силам обороны Украины передадут комплект зимнего снаряжения, чтобы помочь бойцам защищать свое государство в изнурительных зимних условиях.

Также в начале ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS и испанские системы Aspide. Они существенно усилят армию и сделают наше небо более безопасным.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о новом пакете помощи от Соединенных Штатов. В него, в частности, вошли новые системы ПВО Hawk 23 , германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

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