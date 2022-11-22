Міністерство оборони США нещодавно озвучило, що надало нашій державі понад 20 мільйонів доларів допомоги. Окрім грошей, Вашингтон також регулярно передає для Збройних Сил озброєння, однак його запаси не є безмежними.

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У армії США прискорено укладають контракти на виробництво зброї

Як пише американське видання Reuters, військова промисловість США у прискореному темпі має відновити запаси боєприпасів та іншого озброєння. Чиновник Дуг Буш зазначив у коментарі журналістам, від чого залежить цей процес.

Прискорене укладання контрактів залежить від процесів, що виконуються одночасно – раніше їх виконувалися послідовно. Також воно ґрунтується на уроках, які отриманих ми отримали під час пандемії коронавірусу,

– сказав Буш.

За його словами, Вашингтон надіслав зброї Україні на суму близько 17,9 мільярда доларів. Водночас у Пентагоні наголосили, що за останній час уже уклали контрактів на суму 2,6 мільярда доларів для заміни зброї, яка була надана Збройним Силам.

Чи достатньо зброї надали США для України

За словами експерта Андрія Піонтковського, президент Сполучених Штатів Байден поки не наважується збільшити постачання озброєння Україні, хоча від цього залежить закінчення війни. Однак водночас він наголосив, що питання про зменшення обсягів військової допомоги Україні ніколи не стоятиме у Білому домі.

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Також у міністерстві оборони США нещодавно констатували, що рівень підготовки української армії набагато кращий, аніж у путінських солдатів. Очевидно, що Збройні Сили більш комфортно себе почуватимуть під час цієї зими. Зокрема, це завдяки військовій допомозі, яку Вашингтон надав Києву, – у цьому переконаний глава Пентагону Ллойд Остін.

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