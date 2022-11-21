У Центрі стратегічних комунікацій відзначили, що пропагандисти спотворили слова голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі. Тобто пропагандисти просто маніпулювали заявою генерала.

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Що насправді сказав Міллі

За даними фактчекінгового ресурсу StopFake, генерал Міллі насправді говорив про те, що Україна навряд звільнить всю свою територію виключно військовим шляхом і "в найближчі кілька тижнів". Тобто мова не йде про те, що США не вірять у перемогу України, а мова йде про те, що перемоги не буде в найближчі тижні.

Крім того, пропагандисти упустили цікавий момент, адже генерал Міллі підкреслив, що ймовірність перемоги Росії у війні з Україною близька до нуля, адже окупанти не досягли своїх стратегічних цілей, і зараз не може досягти оперативних і тактичних цілей.

Військове завдання – фізично вибити росіян з України – дуже важке. І це не станеться протягом найближчих кількох тижнів, якщо тільки російська армія повністю не розвалиться, що малоймовірно,

– так говорив Міллі.

Окупанти запустили нову ІПСО на тлі планових відключень світла

Після того, як кілька людей в Одесі вийшли перекривати дорогу через відсутність світла, росіяни вирішили запустити нову ІПСО для того, аби зняти відповідальність з Росії за пошкодження енергосистеми та перекласти її на українську владу. Росіяни створили цілі методички – перелік шаблонних фраз, деякі з яких навіть в українському перекладі, фото з закликами до протестів та перелік телеграм-каналів з відкритими чатами, у яких це можна поширювати.

Крім того, у мережі з'явилися нібито одеські телеграм-канали, де публікують фото з "освітленого Львова" – мовляв, там світло є, а в Одесі чомусь немає. Таким чином окупанти намагаються поширити меседжі про необхідність миру з Росією та про перемовини й намагаються роз'єднати суспільство.

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