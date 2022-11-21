У Центрі стратегічних комунікацій відзначають, що ІПСО спрямована на те, аби перекласти відповідальність за відсутність електроенергії з Росії, яка завдає масованих ракетних ударів, на Україну.
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Як росіяни розганяють ІПСО
Після того, як пропагандистські медіа рознесли кадри з перекриттям дороги в Одесі через відсутність світла, у росіян з'явилася ідея – підбурити на мітинги чим більшу кількість людей, закладаючи їм у голови ідею про те, що нібито саме українська влада винна у тому, що немає світла, а не російські ракетні удари.
Для цього в росіян є ціла методичка – перелік шаблонних фраз двома мовами – українською та російською. Переклад знову трохи ламаний, але це вже не рівень "немає сечі терпіти ці пекельні борошна". Натомість одеситам пропонують вийти надвір і заявити про свої права.
А є ще список виключно шаблонів російською мовою, орієнтованих на одеситів – вони поширюють антивладні та капітуляційні наративи.
Шаблони, якими росіяни намагаються маніпулювати одеситами / Spravdi
А ще у тих заготовлених фразах росіяни намагаються розвинути ненависть до львів'ян, бо нібито там електрика є, а одеситам її нібито не вмикають. Також ці заготовки спрямовані на те, аби викликати ненависть до президента і переконати людей, що у всьому його провина – нібито не ракетні удари спричинили цю ситуацію, а те, що Володимир Зеленський не проводить переговорів з Росією.
Також для ІПСО росіяни створили навіть картинки з набором гасел. Усе в найкращих традиціях СРСР. Ну і звичайно – додають перелік українських телеграм-каналів з відкритими коментарями, аби писати кидати все туди.
Російські методички / Spravdi
Картинки, створені росіянами / Spravdi
Є ще окремі телеграм-канали, які прикидаються одеськими. Один із таких, наприклад, намагається показати, що у Львові світло є, в Одесі немає – тобто нібито влада чомусь просто не подає світла одеситам. Це спрямоване не тільки на підбурення людей, але й для розколу суспільства.
Російська ІПСО / Spravdi
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