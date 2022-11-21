У Центрі стратегічних комунікацій відзначають, що ІПСО спрямована на те, аби перекласти відповідальність за відсутність електроенергії з Росії, яка завдає масованих ракетних ударів, на Україну.

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Як росіяни розганяють ІПСО

Після того, як пропагандистські медіа рознесли кадри з перекриттям дороги в Одесі через відсутність світла, у росіян з'явилася ідея – підбурити на мітинги чим більшу кількість людей, закладаючи їм у голови ідею про те, що нібито саме українська влада винна у тому, що немає світла, а не російські ракетні удари.

Для цього в росіян є ціла методичка – перелік шаблонних фраз двома мовами – українською та російською. Переклад знову трохи ламаний, але це вже не рівень "немає сечі терпіти ці пекельні борошна". Натомість одеситам пропонують вийти надвір і заявити про свої права.

А є ще список виключно шаблонів російською мовою, орієнтованих на одеситів – вони поширюють антивладні та капітуляційні наративи.



Шаблони, якими росіяни намагаються маніпулювати одеситами / Spravdi

А ще у тих заготовлених фразах росіяни намагаються розвинути ненависть до львів'ян, бо нібито там електрика є, а одеситам її нібито не вмикають. Також ці заготовки спрямовані на те, аби викликати ненависть до президента і переконати людей, що у всьому його провина – нібито не ракетні удари спричинили цю ситуацію, а те, що Володимир Зеленський не проводить переговорів з Росією.

Також для ІПСО росіяни створили навіть картинки з набором гасел. Усе в найкращих традиціях СРСР. Ну і звичайно – додають перелік українських телеграм-каналів з відкритими коментарями, аби писати кидати все туди.



Російські методички / Spravdi



Картинки, створені росіянами / Spravdi

Є ще окремі телеграм-канали, які прикидаються одеськими. Один із таких, наприклад, намагається показати, що у Львові світло є, в Одесі немає – тобто нібито влада чомусь просто не подає світла одеситам. Це спрямоване не тільки на підбурення людей, але й для розколу суспільства.



Російська ІПСО / Spravdi

Зверніть увагу! Росія не може протистояти українським воїнам на фронті, тому вирішила вдатися до ракетного терору проти мирного населення, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Зокрема окупанти тільки 15 листопада запустили понад 90 ракет, після чого стало відомо, що пошкоджено 50% енергосистеми України. Без світла залишилися низка регіонів від Заходу до Сходу, від Півночі до Півдня. Зараз триває ліквідація атак, однак для того, аби підтримувати енергосистему, по всій країні застосовують графіки планових відключень, але подекуди вводять й екстрені. Відповідальність за атаки та відсутність світла повністю лежать на Росії. Тому довіряйте інформації з перевірених джерел, дбайте про власну інформаційну безпеку, підтримуйте українську армію та зберігайте спокій.

Тим часом у Росії радіють ударам по енергетичній інфраструктурі України: дивіться відео