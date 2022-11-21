Нову заяву речника кремлівського диктатора цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Однак росіянам такі слова не дуже сподобалися.

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І що ж там знову наговорив Пєсков

Рупор Кремля заявив, що нібито зміна влади в Україні від самого початку не була ціллю війни Росії проти України. У коментарях росіяни буквально лютують, адже їм місяцями розповідають про "нацистський режим", який нібито "гнобить народ", роками говорять про міфічну "хунту" і так далі, а потім починають говорити казочки про те, що владу змінювати ніхто не збирався.

Тут хотілось би пригадати, що напередодні повномасштабного російського вторгнення розвідка Великої Британії заявила, що Росія хоче першочергово повалити законну владу й навіть обрала собі маріонетку на роль нібито "президента" – проросійського політика Євгенія Мураєва.

Крім того, за словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, росіяни розглядали й варіант повернення експрезидента-втікача Віктора Януковича. Відомо, що на початку вторгнення останній прибув до Білорусі.

Також в цьому контексті варто пригадати, що у березні радник міністра оборони Маркіян Лубківський заявив, що ПВК "Вагнер" готувала замах на українське керівництво – президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Та після поразки на Півночі, запобігань спробам замахів, контрнаступу ЗСУ на Сході й звільнення Херсона Дмітрій Пєсков вирішив заявити, що зміна влади нібито не була у планах Кремля.

І знову говоримо про мобілізацію

Як відомо, Дмітрій Пєсков "дуже послідовний" у своїх висловлюваннях. Цікаво, що 21 листопада він заявив, що зараз у Кремлі не обговорюють другої хвилі так званої часткової мобілізації.

Варто зазначити, що за тиждень до оголошення диктатором Путіним мобілізації, Пєсков переконував, що про це навіть мови не йде. А в підсумку росіян призивають і відправляють гинути в Україну.

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