При цьому британці навіть назвали ім’я "кандидата", якого росіяни хочуть поставити на чолі України. Мовиться про проросійського екснардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

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Росія хоче змінити владу в Україні на проросійську: заява МЗС Британії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс запевняє, що має інформацію про прагнення влади Росії змінити українську владу на проросійську, яка допоможе організувати вторгнення та окупацію України російськими військами.

Очолити нову владу в Україні має начебто колишній народний депутат України Євгеній Мураєв. А допомогти йому готові інші колишні українські політики:

Сергій Арбузов , перший віцепрем'єр-міністр України у 2012 – 2014 роках та виконувач обов'язків прем'єра у 2014.

, перший віцепрем'єр-міністр України у 2012 – 2014 роках та виконувач обов'язків прем'єра у 2014. Андрій Клюєв , перший віцепрем'єр-міністр у 2010 – 2012, глава Адміністрації експрезидента Януковича.

, перший віцепрем'єр-міністр у 2010 – 2012, глава Адміністрації експрезидента Януковича. Володимир Сівкович , колишній заступник голови Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

, колишній заступник голови Ради національної безпеки й оборони (РНБО). Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010 – 2014.

Дехто з цих людей, запевняють у Британії, вже зараз контактує з російською розвідкою й іншими спеціальними службами та бере участь у плануванні нападу на Україну.

Інформація, оприлюднена сьогодні, висвітлює масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, і дає змогу зрозуміти мислення Кремля,

– сказала Ліз Трасс.

І закликала при цьому Росію піти шляхом деескалації та дипломатії та припинити свої кампанії агресії та дезінформації. Адже "будь-яке військове вторгнення Росії в Україну було б серйозною стратегічною помилкою зі серйозними втратами".

Велика Британія натомість безумовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, враховуючи й Крим.

Як у світі реагують на резонансну заяву британського уряду

Реакція Білого дому

У Білому домі, як зазначили в ABC News, прокоментували заяву уряду Великої Британії про те, що Росія хоче поставити в Україні проросійський уряд.

"Такі змови викликають глибоке занепокоєння", – сказала речниця Ради національної безпеки Емілі Горн.

– сказала речниця Ради національної безпеки Емілі Горн. І додала, що США "належним чином підтримують законний український уряд".

Реакція Росії

"РИА Новости" навели заяву МЗС Росії у відповідь на повідомлення Британії: там назвали все дезінформацією та чомусь закликали британців вчити історію монголо-татарського іга.

Це дезінформація та чергове свідчення, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруги навколо України. Закликаємо МЗС Великої Британії припинити провокаційну діяльність, не розповсюджувати маячню і почати вивчати історію татаро-монгольського іга,

– мовиться у заяві Росії.

Реакція Євгенія Мураєва

Видання "Страна" (не менш проросійське, ніж сам пан Мураєв) опублікувало коментар згаданого у публікації британського уряду українського політика:

Я з 2018 року перебуваю під санкціями Росії через конфлікт із Медведчуком. У моєї родини там активи арештовані. Як у британських спецслужб і МЗС це поєднується з тим, що мене буцімто хоче Росія призначити главою "окупаційного уряду" – це питання до містера Біна (відомий британський комедійний персонаж, – 24 канал).

Реакція ЗМІ

Американське видання CNN звернулося по розгорнуті коментарі до Держдепартаменту США та Білого дому. Та поки що тільки неназване джерело цього ЗМІ у владі США повідомило, що американська розвідка має такі ж дані:

Так, ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму тривалість війни. Серед способів є й такі речі, як створення дружнього уряду та використання шпигунських агентств для розпалювання інакодумства.

До слова: реакції української влади на британську заяву поки що не було.

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