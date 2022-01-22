В Україні британцям радять бути готовими швидко змінити свої плани

МЗС рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок в Донецьку і Луганську області. Не рекомендують відвідувати й тимчасово окупований Крим.

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Іншу частину території України у відомстві радять відвідувати виключно у разі "важливої необхідності".

Відновлення військових дій в будь-якій точці України значно обмежить можливості посольства Великої Британії в Києві з надання консульської підтримки,

– наголосило міністерство.

Британців закликають зареєструвати свою присутність в Україні, а перед поїздкою ознайомитися з чинними обмеженнями та вимогами на в'їзд.

Крім того, при відвідуванні України британцям рекомендують зберігати пильність і бути готовими "швидко змінити свої плани".



У які регіони України не рекомендують їздити британцями / Карта МЗС Великої Британії

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