Відповідний план вже розробляє Міністерство закордонних справ Німеччини. Таку інформацію німецькі ЗМІ поширили 22 січня.

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Евакуацію готують на випадок загострення в Україні

"Війна між Україною та Росією, очевидно, стає все більш вірогідною", – пише видання Bild. Саме тому, якщо ситуація погіршиться, Німеччина буде вивозити з країни своїх дипломатів.

Зверніть увагу! 24 канал звернувся за коментарем до українського МЗС. Ми оновимо цю новину, щойно отримаємо офіційну відповідь.

Раніше ЗМІ повідомили про такі ж наміри США

Як повідомив американський журналіст Лукас Томплінсон, посилаючись на інформацію від джерел, США таки буде евакуювати дипломатів з України. Таке рішення нібито ухвалили у Держдепі через загрозу нового нападу Росії.

Томплінсон стверджує, що США можуть розпочати евакуацію родин дипломатів вже з понеділка, 24 січня. При цьому, офіційних підтверджень цьому від Держдепу наразі не було.

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