Евакуацію американських дипломатів можуть почати уже з понеділка. Про це повідомили чиновники Держдепу журналісту Fox Nesw Лукасу Томплінсону.

Що було раніше Посольство США в Києві просить дозволу в Держдепу для евакуації співробітників, – CNN

Держдеп евакуйовуватиме родини дипломатів

За даними джерел, з понеділка, 24 січня США розпочнуть евакуацію родин представників дипломатичної місії Вашингтону в Україні.

Держдепартамент наказує сім'ям співробітників посольства США в Україні розпочати евакуацію з країни вже в понеділок,

– написав Томплінсон.

Водночас за даними "РИА Новости", в Держдепі США заявили, що навіть якщо евакуація сімей дипломатів таки відбуватиметься, для цього не використовуватимуть урядові американські літаки. Тобто їм потрібно буде летіти звичайними рейсами в США. Також в Держдепі заявили, що евакуації своїх громадян з України поки не планують.

Можлива евакуація американських дипломатів з України: головне

CNN повідомили про те, що в Держдепі США розглядають можливість евакуації своїх громадян з України. Першочергово Вашингтон планує забирати дипломатів.

За даними того ж видання, 22 січня дипломати з Києва звернулися до Держдепу з проханням дозволити евакуацію.

Однак у посольстві США в Києві назвали можливу евакуацію "звичайним плануванням".

Причиною можливої евакуації є серйозна безпекова загроза – можливість загострення війни з Росією.

До теми пропонуємо сюжет про можливу евакуацію дипломатів США: дивіться відео