За даними джерел, посольство США просить дозволу евакуювати другорядних співробітників дипломатичної місії. Таку інформацію оприлюднив журналіст CNN Метью Ченс.

Зверніть увагу США знову розглядають евакуацію сімей дипломатів з України, – Bloomberg

Евакуацію можуть почати наступного тижня

Посольство США, як стверджує журналіст, планує евакуювати другорядний персонал у зв'язку з загрозою повномасштабного вторгнення Росії до України.

З таким проханням посольство Вашингтона у Києві звернулося уранці 22 січня. За словами Метью Ченса, Держдеп уже відповів.

Евакуацію другорядного персоналу посольства США у Києві ймовірно можуть почати уже наступного тижня.

Зверніть увагу! Раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що в США зараз розглядають питання евакуації сімей дипломатів з України. Однак цю інформацію в Держдепі відмовилися коментувати.

Можлива евакуація громадян США з України: головне

CNN уже повідомляли про те, що в Держдепі США розглядають можливість евакуації своїх громадян з України. Першочергово Вашингтон планує забирати дипломатів.

Однак у посольстві США в Києві назвали можливу евакуацію "звичайним плануванням".

Причиною можливої евакуації є серйозна безпекова загроза – можливість загострення війни з Росією.

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Текст публікації Метью Ченса

Посольство США в Києві сьогодні звернулося до Держдепартаменту з проханням надати дозвіл на виїзд другорядних співробітників і сімей з посольства. США повідомили Україну, що "ймовірно, розпочнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів.