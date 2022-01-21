Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. Очікується, що таке рішення – про евакуацію може надійти протягом кількох днів.

Тим часом Слова треба довести діями: Блінкен запропонував Лаврову відвести війська від кордону з Україною

Сім'ї дипломатів можуть повернути до США

За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї, пише ЗМІ, можуть повернути на батьківщину – до США.

Таким чином адміністрація Джо Байдена посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Джерела кажуть, що евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки до зростання напруженості.

Зверніть увагу! У Держдепі Bloomberg відмовились коментувати цю інформацію.

Раніше з'явилась інформація про евакуацію українських дипломатів

Зазначимо, що раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. У Москві запевнили, що посольство Росії в Києві працює в штатному режимі. Проте офіційний Вашингтон зауважив, що знає про такі наміри Росії. Мовляв, евакуацію мали проводити наприкінці грудня – у січні.

Більше тут NYT пише, що сім'ї російських дипломатів почали вивозити з України: Москва заперечує

Можлива евакуація американських сімей з України: коротко

Раніше про таку можливість повідомляв CNN. Мовляв, такі варіанти розглядають в Держдепі. Передусім з України забиратимуть дипломатів.

Проте у посольстві США зазначили, що мовиться про "звичайне планування".

Такі кроки вивчають через можливе погіршення ситуації з безпекою.

Рік правління Джо Байдена: головні здобутки та невдачі