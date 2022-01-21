Перемовини головних дипломатів США та Росії у Женеві тривали понад півтори години. Після цього політики вийшли на окремі пресконференції.

Все тут "Гарантії безпеки" і вторгнення Росії в Україну: чи вдалося домовитися Лаврову та Блінкену

Лавров запевняв, що Росія не нападатиме на Україну

Міністр закордонних справ Росії цинічно заявляв, що Москва не має наміру нападати на Україну. Мовляв, Кремль взагалі не прагне до жодних сфер впливу, на відміну від НАТО.

Блінкен хоче побачити підтвердження цих слів

Ентоні Блінкен підтвердив: такі слова – про наміри Кремля – він справді чув від Лаврова під час перемовин. Натомість держсекретар США наголосив, що Вашингтону потрібні вагоміші докази такої позиції Росії. Отож, Блінкен запропонував Москві відвести свої війська від українського кордону.

Важливо! Блінкен запевнив, що агресія Росії проти України викличе жорстку та швидку відповідь США. За вторгнення у Вашингтоні вважатимуть те, що російські військові перетнуть український кордон.

Тим часом Росія висунула додаткову вимогу НАТО: хоче виведення військ з Болгарії та Румунії

Перемовини Лаврова та Блінкена у Женеві: головне

Блінкен підтвердив, що наступного тижня США дадуть письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки".

Вашингтон не має наміру відмовлятись від принципу "відчинених дверей" у НАТО.

США занепокоєні діями Росії не лише в Україні, а й в інших країнах.

І Москва, і Вашингтон готові до контактів на рівні президентів.

Лавров, тим часом, шокував заявою, що не почув від Блінкена жодних аргументів щодо позиції США в українському питанні.

Глава МЗС Росії дорікнув і НАТО, і Києву. Альянсу – у тому, що начебто "хоче перетворити Україну на свою сферу впливу", а Києву – що "не виконує мінські домовленості".

Байден попереджає Кремль: дивіться про це у "Такі справи"