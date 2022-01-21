У Росії вимагають, щоб Альянс забрав з цих територій техніку та озброєння. Також кажуть й про інші кроки.
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Мовиться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки. Мета цього – повернення до ситуації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія,
– заявили у російському відомстві.
Ці умови стали додатковими до тих, які висували напередодні.
Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії
- НАТО планує невдовзі надати Росії письмову відповідь на її запит щодо "гарантій безпеки". Водночас Росія нібито знає про такі наміри Альянсу.
- У Росії заявляли, що дипломатичні перемовини між Заходом та Росією щодо її вимог, які відбулись у першій половині січня 2022 року, не дали результатів.
- Росія вимагала гарантій нерозширення НАТО. Також серед пунктів "гарантій безпеки" були заборона навчань НАТО поблизу російських кордонів та нерозширення Альянсу на території Східної Європи.
- У Кремлі переконували, що нові контакти зі Заходом можуть відбутися вже упродовж найближчих днів. Мовиться про так звані "гарантії безпеки".
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