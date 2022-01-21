У Росії вимагають, щоб Альянс забрав з цих територій техніку та озброєння. Також кажуть й про інші кроки.

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Мовиться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки. Мета цього – повернення до ситуації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія,

– заявили у російському відомстві.

Ці умови стали додатковими до тих, які висували напередодні.

Зверніть увагу! Росія вимагає надати "гарантії безпеки" на тлі скупчення своїх військ біля кордону України. Вашингтон закликав Москву вивести армійців від наших кордонів. Водночас у Кремлі традиційно запевняють, що ніякого нападу не планують, однак "ризик конфронтації є".

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

НАТО планує невдовзі надати Росії письмову відповідь на її запит щодо "гарантій безпеки". Водночас Росія нібито знає про такі наміри Альянсу.

У Росії заявляли, що дипломатичні перемовини між Заходом та Росією щодо її вимог, які відбулись у першій половині січня 2022 року, не дали результатів.

Росія вимагала гарантій нерозширення НАТО. Також серед пунктів "гарантій безпеки" були заборона навчань НАТО поблизу російських кордонів та нерозширення Альянсу на території Східної Європи.

У Кремлі переконували, що нові контакти зі Заходом можуть відбутися вже упродовж найближчих днів. Мовиться про так звані "гарантії безпеки".

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