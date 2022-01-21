У Росії вимагають, щоб Альянс забрав з цих територій техніку та озброєння. Також кажуть й про інші кроки.

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Мовиться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки. Мета цього – повернення до ситуації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія,
– заявили у російському відомстві.

Ці умови стали додатковими до тих, які висували напередодні.

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

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