Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Москва чекає відповіді й від НАТО, й від США. Деякі контакти країна-окупантка очікує вже найближчим часом.
Зауважте В МЗС підтвердили візит Блінкена: з якою метою держсекретар США їде в Україну
Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді на ті проєкти документів, які Росія передала США і членам НАТО,
– мовиться у повідомленні.
Розмова Блінкена та Лаврова
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 січня зідзвонився з Лавровим.
- Американський політик наголосив представнику країни-агресорки, що питання обговорення євробезпеки має відбуватися за участі союзників НАТО та європейських партнерів. Блінкен зауважив, що, зокрема, мовиться про Україну.
- Блінкен вкотре заявив про непохитну відданість його країни суверенітету та територіальній цілісності України.
- Держсекретар США повідомив: важливо продовжити дипломатичний шлях для деескалації напруження.
Протистояння Байдена та Путіна у 2021 році: дивіться у програмі WTF