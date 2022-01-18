Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Москва чекає відповіді й від НАТО, й від США. Деякі контакти країна-окупантка очікує вже найближчим часом.

Зауважте В МЗС підтвердили візит Блінкена: з якою метою держсекретар США їде в Україну

Ми твердо розраховуємо на обіцяні нам конкретні відповіді на ті проєкти документів, які Росія передала США і членам НАТО,

– мовиться у повідомленні.

Розмова Блінкена та Лаврова

Держсекретар США Ентоні Блінкен 18 січня зідзвонився з Лавровим.

Американський політик наголосив представнику країни-агресорки, що питання обговорення євробезпеки має відбуватися за участі союзників НАТО та європейських партнерів. Блінкен зауважив, що, зокрема, мовиться про Україну.

Блінкен вкотре заявив про непохитну відданість його країни суверенітету та територіальній цілісності України.

Держсекретар США повідомив: важливо продовжити дипломатичний шлях для деескалації напруження.

Зауважте! Ентоні Блінкен 19 січня здійснить візит до Києва. В українську столицю політика запросив глава МЗС Дмитро Кулеба.

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