Министр иностранных дел России Лавров заявил, что Москва ждет ответа и от НАТО, и от США. Некоторые контакты страна-оккупант ожидает уже в ближайшее время.
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Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО,
– говорится в сообщении.
Разговор Блинкена и Лаврова
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 января созвонился с Лавровым.
- Американский политик подчеркнул представителю страны-агрессора, что вопрос обсуждения евробезопасности должен происходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. Блинкен отметил, что, в частности, речь идет об Украине.
- Блинкен в очередной раз заявил о непоколебимой преданности его страны суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Госсекретарь США сообщил: важно продолжить дипломатический путь для деэскалации напряженности.
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