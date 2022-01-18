Таким чином НАТО хоче показати, що серйозно ставиться до переговорів. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

До теми У НАТО готові говорити з Росією про скорочення озброєння

Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями і прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань,

– сказав він.

Також Столтенберг наголосив, що у ключових питаннях поступок для Росії не буде. Саме від неї залежать відповіді та участь у зустрічах, на які їх запрошував генсек.

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

Дипломатичні перемовини першої половини січня 2022 року Заходу та Росії не принесли результатів. Росія вимагала гарантій нерозширення НАТО.

Згодом Столтенберг заявляв, що НАТО готове проводити переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Зокрема, обговорити місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.

Генсек Північноатлантичного альянсу запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.

У Кремлі переконували, що нові контакти зі Заходом можуть відбутися вже упродовж найближчих днів. Мовиться про так звані "гарантії безпеки".

Вас може зацікавити, як вимоги Росії згуртували НАТО та ЄС: дивіться відео