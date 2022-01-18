Таким чином НАТО хоче показати, що серйозно ставиться до переговорів. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

До теми У НАТО готові говорити з Росією про скорочення озброєння

Ці письмові пропозиції відображають нашу серйозну залученість до переговорів щодо контролю над озброєннями і прозорості в тому, що стосується військової активності, ракет, багатьох інших питань,
– сказав він.

Також Столтенберг наголосив, що у ключових питаннях поступок для Росії не буде. Саме від неї залежать відповіді та участь у зустрічах, на які їх запрошував генсек.

Що відомо про "гарантії безпеки" для Росії

  • Дипломатичні перемовини першої половини січня 2022 року Заходу та Росії не принесли результатів. Росія вимагала гарантій нерозширення НАТО.
  • Згодом Столтенберг заявляв, що НАТО готове проводити переговори з Росією щодо так званих "гарантій безпеки". Зокрема, обговорити місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.
  • Генсек Північноатлантичного альянсу запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.
  • У Кремлі переконували, що нові контакти зі Заходом можуть відбутися вже упродовж найближчих днів. Мовиться про так звані "гарантії безпеки".

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