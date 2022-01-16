НАТО та США відповідали "ні". Та, вочевидь, відповідали усно – тож тепер Кремль у публічних заявах акцент робить на те, що хоче отримати письмову реакцію.

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Росія ще раз нагадала НАТО, що хоче "письмових відповідей"

Щонайменше, саме про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов. Мовляв, Росія після кількох раундів переговорів цього тижня з представниками США і НАТО очікує їхні письмові відповіді.

Очікуємо від Вашингтона та Брюсселя письмових відповідей на проєкти наших угод. На цій основі й будемо ухвалювати рішення про доцільність подальшої спільної роботи. Готові до обговорення зустрічних пропозицій,

– заявив Антонов.

До слова: посол Росії також запевняв, що питання України під час переговорів було "другорядним". Зі США начебто про неї взагалі не згадували, і зовсім трохи згадали у розмові з НАТО.

Ультиматум Кремля і реакція США та НАТО: що слід пам'ятати

Питання європейської безпеки та зниження напруги навколо України обговорювали у Європі на дипломатичних перемовинах у кілька раундів (у форматах Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ) на початку 2022 року.

(у форматах Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ) на початку 2022 року. Потреба у таких розмовах виникла через, по-перше, зосередження значної кількості російських військ біля кордонів нашої держави, по-друге, через озвучену Росією вимогу надання їй "гарантій безпеки" (щодо нерозширення НАТО на Схід, зокрема на Грузію й Україну).

біля кордонів нашої держави, по-друге, через озвучену Росією вимогу надання їй "гарантій безпеки" (щодо нерозширення НАТО на Схід, зокрема на Грузію й Україну). Підсумки розмов обтічні: Росія каже, що її не розуміють, Захід же одностайний щодо того, що Кремль не має права і не буде визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.

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