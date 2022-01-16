НАТО и США отвечали "нет". Но, очевидно, отвечали устно – и теперь Кремль в публичных заявлениях акцент делает на то, что хочет получить письменную реакцию.

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Россия еще раз напомнила НАТО, что хочет "письменных ответов"

Как минимум, именно об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Мол, Россия после нескольких раундов переговоров с представителями США и НАТО ожидает их письменные ответы.

Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменные ответы на проекты наших соглашений. На этой основе и будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы. Готовы к обсуждению встречных предложений,

– заявил Антонов.

К слову: посол России также уверял, что вопрос Украины во время переговоров был "второстепенным". Со США якобы о ней вообще не упоминали, и совсем немного упомянули в разговоре с НАТО.

Ультиматум Кремля и реакции США и НАТО: что следует помнить

Вопросы европейской безопасности и снижение напряжения вокруг Украины обсуждали в Европе на дипломатических переговорах в несколько раундов (в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ) в начале 2022 года.

Потребность в таких разговорах возникла из-за, во-первых, сосредоточения значительного количества российских войск у границ нашего государства, во-вторых, из-за озвученного Россией требования предоставления ей "гарантий безопасности" (относительно нерасширения НАТО на Восток, в частности на Грузию и Украину).

Итоги разговоров непонятны: Россия говорит, что ее не понимают, Запад же единодушен относительно того, что Кремль не имеет права и не будет определять , кому в НАТО идти, а кому нет.