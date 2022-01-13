Кремль продолжает настаивать на своей правоте. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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Запад обеспокоен агрессивными действиями России

Александр Лукашевич во время брифинга в Вене выразил недоумение, что на переговорах с западными странами дипломаты на 8 году войны России против Украины и стягивании войск под наши границы акцентировали на агрессивных действиях Кремля в отношении Украины.

Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-либо реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнеров. Все вращалось вокруг их беспокойства, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий,

– заявил Лукашевич.

Российский представитель также добавил, что в ОБСЕ настаивали на том, что каждая страна имеет право самостоятельно выбирать свой путь безопасности. Вероятно, западные страны так отреагировали на требования Кремля по поводу нерасширения НАТО и запрета Украине вступать в Альянс.

Лукашевич убежден, что разногласия между НАТО и Россией "доказывают правоту Кремля". Из чего российский представитель сделал такие выводы – неизвестно, однако он заявил, что Запад должен согласиться на "гарантии безопасности".

Переговоры Запада и России: главное

После переговоров президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина в декабре 2021 года в российском МИДе опубликовали перечень "гарантий безопасности", предусматривающих в частности нерасширение НАТО и запрет вступать в Альянс Украине.

Из-за требований Кремля западные страны начали подготовку к переговорам. Они прошли в 3 этапа.

Первый раунд переговоров состоялся 10 января в Женеве между США и Россией.

12 января российские делегаты встретились с представителями НАТО в Брюсселе.

Последний раунд переговоров прошел в Вене 13 января.

В целом, в Кремле переговоры считают провальными. Западные страны настаивают на том, что они не согласятся на все требования России.

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