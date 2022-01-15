Энтони Блинкен и Жозеп Боррель обсудили возможные меры по противодействию России в случае ее вторжения в Украину. Госсекретарь США заявил, что действия Кремля вызывают тревогу.

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Блинкен и Боррель обсудили координацию своих действий

Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС обсудили координацию своих действий с НАТО и европейскими партнерами из-за российской угрозы. Общие меры должны стать общим ответом на агрессию Кремля в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Энтони Блинкен подчеркнул, что дальнейшая агрессия Кремля будет иметь серьезные последствия. Они будут быстрыми, жесткими и скоординированными.

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