Ентоні Блінкен та Жозеп Боррель обговорили можливі заходи для протидії Росії у разі її вторгнення до України. Держсекретар США заявив, що дії Кремля викликають тривогу.

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Блінкен та Боррель обговорили координацію своїх дій

Держсекретар США та голова дипломатії ЄС обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу. Спільні заходи мають стати спільною відповіддю на агресію Кремля у випадку повномасштабного вторгнення до України.

Ентоні Блінкен наголосив, що подальша агресія Кремля матиме серйозні наслідки. Вони будуть швидкими, жорсткими та скоординованими.

На своїй сторінці у твітері Жозеп Боррель заявив, що розповів держсекретарю США про результати неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, яка відбулася 14 січня. Дипломат також наголосив на координації спільних дій з американськими партнерами.

Загроза російського вторгнення до України: останні новини

Про можливість повномасштабної російської агресії проти України говорять ще від жовтня 2021 року. Ще від тоді Росія стягує свої війська до наших кордонів.

Через загрозу вторгнення розмови про членство України в НАТО стали ще більш актуальними. Однак у грудні 2021 року в Кремлі вирішили висунути ультиматум Альянсу у вигляді "гарантій безпеки". Росія вимагає від НАТО не приймати нових членів, зокрема Україну.

Так звані "гарантії безпеки" були об'єктом обговорення під час переговорів з США, НАТО та ОБСЄ, які проходили з 10 по 13 січня 2022 року. Однак у Кремлі ці переговори назвали провальними.

За даними розвідки США, Росія планує провокації, якими хоче виправдати мету свого вторгнення. За деякими даними, Кремль уже готує відповідну агентуру.

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