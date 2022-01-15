Ентоні Блінкен та Жозеп Боррель обговорили можливі заходи для протидії Росії у разі її вторгнення до України. Держсекретар США заявив, що дії Кремля викликають тривогу.
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Блінкен та Боррель обговорили координацію своїх дій
Держсекретар США та голова дипломатії ЄС обговорили координацію своїх дій з НАТО та європейськими партнерами через російську загрозу. Спільні заходи мають стати спільною відповіддю на агресію Кремля у випадку повномасштабного вторгнення до України.
Ентоні Блінкен наголосив, що подальша агресія Кремля матиме серйозні наслідки. Вони будуть швидкими, жорсткими та скоординованими.
На своїй сторінці у твітері Жозеп Боррель заявив, що розповів держсекретарю США про результати неформальної зустрічі глав МЗС Євросоюзу, яка відбулася 14 січня. Дипломат також наголосив на координації спільних дій з американськими партнерами.
Загроза російського вторгнення до України: останні новини
- Про можливість повномасштабної російської агресії проти України говорять ще від жовтня 2021 року. Ще від тоді Росія стягує свої війська до наших кордонів.
- Через загрозу вторгнення розмови про членство України в НАТО стали ще більш актуальними. Однак у грудні 2021 року в Кремлі вирішили висунути ультиматум Альянсу у вигляді "гарантій безпеки". Росія вимагає від НАТО не приймати нових членів, зокрема Україну.
- Так звані "гарантії безпеки" були об'єктом обговорення під час переговорів з США, НАТО та ОБСЄ, які проходили з 10 по 13 січня 2022 року. Однак у Кремлі ці переговори назвали провальними.
- За даними розвідки США, Росія планує провокації, якими хоче виправдати мету свого вторгнення. За деякими даними, Кремль уже готує відповідну агентуру.
До теми плануємо сюжет про можливі провокації Росії: дивіться відео