Причиною такого швидкого вступу Фінляндії та Швеції до НАТО може стати повномасштабне вторгнення Росії до України. Про це Андерс Фог Расмусен заявив в інтерв'ю.

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Расмусен не вірить у напад Росії

Андерс Фог Расмусен заявив, що не вірить у те, що Росія може напасти на Україну. Колишній генсек НАТО переконаний, що Кремль заплатить дуже високу ціну за агресію й у Москві це чудово розуміють.

Зокрема агресія Росії, на думку Расмусена, пожвавить дискусії довкола членства Фінляндії та Швеції в НАТО. Ексгенсек переконаний, що якщо ці країни захочуть стати членами Альянсу, їх приймуть дуже швидко.

Якщо Фінляндія та Швеція подали заявку на членство, ми могли б прийняти це рішення за одну ніч. Ви (Фінляндія та Швеція – 24 канал) можете стати членом вже наступного дня, оскільки відповідаєте всім необхідним критеріям членства,

– заявив Расмусен.

Колишній генсек НАТО наголосив, що двері Альянсу відчинені для всіх і він не хоче, щоб "Путін був швейцаром" біля них.

Чому говорять про членство Фінляндії та Швеції в НАТО

У грудні 2021 року російське МЗС опублікувало документ, у якому йдеться про "гарантії безпеки", яких Кремль вимагає від США і НАТО. Серед пунктів – нерозширення Альянсу та заборона на членство Україні.

У Швеції та Фінляндії ці вимоги назвали шантажем, оскільки це стосується і їх, оскільки поки що ці країни не є членами НАТО.

Під час свого новорічного звернення президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про можливість вступу до НАТО через загрозу повномасштабної агресії, яку Росія може почати проти України.

Однак на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС глава МЗС Фінляндії Пекка Хавісто заявив, що країна поки не планує вступати до Альянсу. Сам дипломат давно виступає проти цього.

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