Про це заявив офіційний представник глави Організації Об'єднаних Націй Фархан Хак на брифінгу. Він зауважив, що генсекретар хоче, аби сторони знайшли шлях до деескалації напруги.

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Як вважає Антоніу Гутерріш, загострення ситуації стало б катастрофою для Європи та всього світу. Він наголосив, що у процесі діалогу треба знайти шлях до зменшення напруги.

Гутерріш: Діалог – критично важливий

За його словами, розмова Росії із Сполученими Штатами Америки та Організацією Північноатлантичного договору є критично важливою.

"Звісно, всі занепокоєні нинішньої ескалацією напруги. Діалог – критично важливий для зниження напруги чи уникнення конфронтації", – наголосив Гутерріш.

Криза відносин Росії із міжнародними партнерами

У Женеві 10 січня Росія провела переговори щодо так званих "гарантій безпеки". У Кремлі не бачать сенсу продовжувати відповідні перемовини.

У Держдепі США вважають кризу з Росією – не тільки про українську безпеку, а й про міжнародну. Тому Заходу треба активно захищати Україну.

Як повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Альянс може збільшити присутність на східному фланзі, якщо Росія напружуватиме ситуацію в Україні.

Експерти вважають, що Володимиру Путіну не вдасться розколоти Захід, якщо там буде єдність у позиціях.

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