Об этом заявил официальный представитель главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак на брифинге. Он отметил, что генсек хочет, чтобы стороны нашли путь к деэскалации напряжения.

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Как считает Антониу Гутерриш, обострение ситуации стало бы катастрофой для Европы и всего мира. Он подчеркнул, что в процессе диалога надо найти путь к уменьшению напряжения.

Гутерриш: Диалог – критически важный

По его словам, разговор России с Соединенными Штатами Америки и Организацией Североатлантического договора является критически важным.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряжения. Диалог – критически важен для снижения напряжения или избежания конфронтации", – подчеркнул Гутерриш.

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