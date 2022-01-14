Об этом заявил официальный представитель главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак на брифинге. Он отметил, что генсек хочет, чтобы стороны нашли путь к деэскалации напряжения.

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Как считает Антониу Гутерриш, обострение ситуации стало бы катастрофой для Европы и всего мира. Он подчеркнул, что в процессе диалога надо найти путь к уменьшению напряжения.

Гутерриш: Диалог – критически важный

По его словам, разговор России с Соединенными Штатами Америки и Организацией Североатлантического договора является критически важным.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряжения. Диалог – критически важен для снижения напряжения или избежания конфронтации", – подчеркнул Гутерриш.

Кризис отношений России с международными партнерами

В Женеве 10 января Россия провела переговоры по так называемым "гарантиям безопасности". В Кремле не видят смысла продолжать соответствующие переговоры.

В Госдепе США считают кризис с Россией – не только об украинской безопасности, но и о международной. Поэтому Западу надо активно защищать Украину.

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс может увеличить присутствие на восточном фланге, если Россия будет напрягать ситуацию в Украине.

Эксперты считают, что Владимиру Путину не удастся расколоть Запад, если там будет единство в позициях.

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