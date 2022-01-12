В частности говорится о разногласиях в мировоззрениях. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Проблема в отсутствии единства

По его словам, вполне вероятно, что за фасадом полуофициальных переговоров в Женеве организовали и конфиденциальную встречу – на уровне спецслужб, на уровне Николая Патрушева и Джона Салливана.

Американцы очень осторожны в своих решениях. Госдеп, который ведет переговоры, заявляет, что без Европы и Украины никаких решений принимать не будут,

– подчеркнул Фейгин.

Он предполагает, что наибольшую проблему вызывает отсутствие единства внутри европейского атлантического партнерства в НАТО:

присутствие восточноевропейских стран, для которых агрессия, опасность войны, европейская безопасность – актуально острые вопросы;

присутствие западных стран, которые смотрят на это с минимальным ущербом для себя: Германия, Франция и тому подобное.

Между этими группами гораздо большие разногласия. Роль США в этом – объединительная, хотя им пока это плохо удается.

После прихода Джо Байдена в администрацию Вашингтона не очень силен его успех по объединению НАТО. Там остаются разрешенные и неразрешенные противоречия. Марк Фейгин Российский правозащитник

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