Зокрема мовиться про розбіжності у світоглядах. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
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Проблема у відсутності єдності
За його словами, цілком ймовірно, що за фасадом напівофіційних переговорів в Женеві організували і конфіденційну зустріч – на рівні спецслужб, на рівні Миколи Патрушева та Джона Саллівана.
Американці дуже обережні у своїх рішеннях. Держдеп, який веде перемовини, заявляє, що без Європи і України жодних рішень не ухвалюватимуть,
– наголосив Фейгін.
Він припускає, що найбільшу проблему викликає відсутність єдності всередині європейського атлантичного партнерства в НАТО:
- присутність східноєвропейських країн, для яких агресія, небезпека війни, європейська безпека – актуально гострі питання;
- присутність західних країн, які дивляться на це з мінімальним збитком для себе: Німеччина, Франція тощо.
Між цими групами набагато більші розбіжності. Роль США в цьому – об'єднувальна, хоча у них поки погано це вдається.
Після приходу Джо Байдена в адміністрацію Вашингтона, не дуже сильний його успіх щодо об'єднання НАТО. Там залишаються дозволені і недозволені суперечності.
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Головне про перемовини в Женеві
- Переговори в Женеві тривали майже 8 годин. Там США і Росія домовлялися про контроль над ядерним озброєнням і звичайно про безпеку довкола України.
- Згідно з офіційних релізів, сторони ні про що не домовилися. Росія використала свої вимоги, зокрема про невступ України до НАТО, як гачок, на який можна підчепити США, щоб завести перемовини в глухий кут.
- В російському міністерстві закордонних справ вже поспішили заявити, що жодного прогресу від переговорів 11 січня в Женеві немає.
- Міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав НАТО "суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу".