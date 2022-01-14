Государственный секретарь США отметил, что, возможно, есть обычные американские граждане, которые спрашивают, зачем Вашингтон столько внимания уделяет Украине, которая где-то далеко за океаном.
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Дипломат пояснил, что это значительно шире вопрос, чем об украинском государстве. Он подчеркнул, что "сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности", потому что какая-то страна:
- не может просто взять и изменить силой границы другой;
- не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы;
- не может претендовать на собственную "сферу влияния".
Это пережиток прошлого столетия. Если оставлять такие действия безнаказанными – это подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать похожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам,
– сказал Энтони Блинкен.
Очень значительные санкции против России
Глава Госдепа также напомнил, что G7, ЕС и страны-члены НАТО предупредили Россию о масштабных санциях, если она решится на вторжение в Украину, но не раскрыл никаких деталей.
Вместе мы можем применить очень значительные санкции – финансовые, экономические, такое, чего мы не делали раньше. Также рассматриваем еще большую поддержку укрепления обороноспособности Украины, как и членов Альянса,
– продолжил дипломат.
Действия Путина дали противоположный эффект
Энтони Блинкен добавил, что действия Путина за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект.
Может четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России – чего Москва не хотела – после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли. Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем тот, которого он хочет,
– подытожил госсекретарь США.
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Войска России возле границ Украины
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.