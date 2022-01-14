Государственный секретарь США отметил, что, возможно, есть обычные американские граждане, которые спрашивают, зачем Вашингтон столько внимания уделяет Украине, которая где-то далеко за океаном.

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Дипломат пояснил, что это значительно шире вопрос, чем об украинском государстве. Он подчеркнул, что "сейчас под вопросом базовые принципы международного мира и безопасности", потому что какая-то страна:

не может просто взять и изменить силой границы другой;

не может диктовать соседним государствам и их народам, какую политику им проводить и с кем вступать в альянсы;

не может претендовать на собственную "сферу влияния".

Это пережиток прошлого столетия. Если оставлять такие действия безнаказанными – это подорвет всю международную систему, другие страны услышат этот сигнал и начнут действовать похожим образом. Это путь к напряжению, конфликтам и войнам,

– сказал Энтони Блинкен.

Очень значительные санкции против России

Глава Госдепа также напомнил, что G7, ЕС и страны-члены НАТО предупредили Россию о масштабных санциях, если она решится на вторжение в Украину, но не раскрыл никаких деталей.

Вместе мы можем применить очень значительные санкции – финансовые, экономические, такое, чего мы не делали раньше. Также рассматриваем еще большую поддержку укрепления обороноспособности Украины, как и членов Альянса,

– продолжил дипломат.

Действия Путина дали противоположный эффект

Энтони Блинкен добавил, что действия Путина за годы агрессии против Украины дали фактически противоположный эффект.

Может четверть населения Украины поддерживала членство в НАТО. Сейчас это около 60%. Сам Альянс вынужден был разместить больше сил и вооружения ближе к России – чего Москва не хотела – после ее агрессии против Украины. Расходы на оборону НАТО тоже выросли. Все, что делал президент Путин, привело к совершенно противоположному развитию событий, чем тот, которого он хочет,

– подытожил госсекретарь США.

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