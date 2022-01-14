Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев уже обратился с просьбой о вступлении в военно-политический союз. Об этом он сообщил в интервью, опубликованном La Repubblica.

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По словам политика, в организации решили работать над этим, поддерживая реформы Украины и помогая ей в модернизации вооруженных сил в соответствии со стандартами блока.

В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО – 24 канал), но мы не устанавливали, когда именно,

– подчеркнул генеральный секретарь.

Йенс Столтенберг добавил, что у России нет права вето в обсуждении членства Украины в Североатлантическом альянсе и добавил, что этот вопрос будет решать только сама организация.

Обратите внимание! В Государственном департаменте США подчеркнули, что НАТО открыто для всех. Однако Украине и Грузии для вступления в Альянс нужно еще "определенное время".

Вступление Украины в НАТО: коротко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ожидает расширения сотрудничества.

Глава Соединенных Штатов Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Североатлантическом Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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