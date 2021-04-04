Зеленский поздравил НАТО с годовщиной и напомнил, что ждет План действий по членству
Организация Североатлантического договора 4 апреля отмечает 72 годовщину создания. Президент Владимир Зеленский уже поздравил партнеров.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Что заявил Зеленский
Украинский лидер подчеркнул, что ждет расширения сотрудничества нашего государства и НАТО. Кроме того, он рассчитывает на поддержку союзников.
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Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине,
– сказал президент.
Он добавил, что армия Украины сильна и продолжает необходимые реформы.
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