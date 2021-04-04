Организация Североатлантического договора 4 апреля отмечает 72 годовщину создания. Президент Владимир Зеленский уже поздравил партнеров.

Что заявил Зеленский

Украинский лидер подчеркнул, что ждет расширения сотрудничества нашего государства и НАТО. Кроме того, он рассчитывает на поддержку союзников.

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Поздравляю партнеров из НАТО с годовщиной Североатлантического договора! Жду расширения нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности. Рассчитываю на поддержку союзников в предоставлении ПДЧ Украине,

– сказал президент.

Он добавил, что армия Украины сильна и продолжает необходимые реформы.

Вітаю партнерів з @NATO з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні. Армія сильна і продовжує необхідні реформи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2021

Обратите внимание! В условиях российской агрессии Украине особенно важно стать членом НАТО. Это будет гарантировать нашему государству безопасность. Ведь вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса равно нападению на все 30.

Украина и НАТО: последние новости

12 июня 2020 года НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в этом году Украина ждет подготовки к предоставлению Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден сказал, что поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

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