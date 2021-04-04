4 апреля отмечают День создания НАТО. Украина пока не является членом Североатлантического Альянса, однако уже много лет стремится вступить в организацию. Приблизились ли мы к этому за последнее время и почему в НАТО все еще не готовы принимать Украину – в материале.

Почему для Украины важно вступить в Альянс?

Украина подала заявку о вступлении в НАТО еще в 2008 году, вместе с Грузией. Но тогда, на Бухарестском саммите, это зафиксировали только как будущую цель. Одна из причин – некоторые государства-члены Альянса смогли убедить союзников не ухудшать отношения с Кремлем, который выступает против расширения НАТО на восток.

Важно Генсек НАТО назвал главное условие вступления Украины в Альянс

С февраля 2019 года курс Украины по обретению полноправного членства в НАТО и ЕС является закрепленным в Конституции. Это означает, что движение в этом направлении – необратимо и любые попытки "развернуть" его в сторону России будут трактоваться как нарушение Конституции. Однако это – только на бумаге и не предусматривает конкретных шагов или каких-либо четких дедлайнов.

12 июня 2020 года Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей. Это дает ряд преимуществ, таких как больше возможностей участвовать в военных учениях НАТО, обмениваться информацией и приобретенным опытом. Но не означает скорое обретение статуса государства-члена организации.



Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский лично обсуждали перспективы вступления Украины в НАТО / Коллаж 24 канала

В Вашингтонском договоре указано, что каждое государство-член НАТО пользуется преимуществами от участия в системе коллективной безопасности. Например, вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса равно нападению на все 30 и потерпевшему государству точно придут на помощь – с целью сохранения стабильности в Североатлантическом регионе.

Поэтому для украинцев важным достижением от членства в Альянсе станет гарантированная безопасность. Что, с учетом войны с Россией, является сверхважным фактором. В случае же предстоящего промедления, существует угроза полномасштабного вторжения со стороны страны-агрессора.

Нам это не просто выгодно. Если мы не станем членом НАТО, Россия рано или поздно аннексирует не одну или две области Украины, а все государство полностью,

– пояснил политический аналитик Виктор Каспрук.

Также преимуществом является то, что для международных инвесторов членство в НАТО – это признак стабильности и того, что государство – достаточно безопасное для того, чтобы вкладывать в него деньги, развивать бизнес и строить крупные предприятия, создавая рабочие места. Таким образом растет инвестиционная привлекательность страны.

Обратите внимание По стандартам НАТО: украинские сухопутные войска обмениваются опытом с Альянсом

Одним из условий получения членства в НАТО является внедрение ряда реформ. В частности, речь идет об искоренении коррупции, прозрачности судебной системы и улучшении в сфере безопасности и обороны. Соответственно, реализация этих условий положительно повлияет на жизнь украинцев.

Кроме того, коллективная безопасность – дешевле, чем индивидуальная. Поэтому украинцы за содержание Вооруженных Сил платили бы меньше.

Почему Украина до сих пор не в НАТО?

В Альянсе постоянно повторяют: двери для Украины открыты. Однако реального прогресса специалисты пока не наблюдают.

Одной из проблем Виктор Каспрук называет нежелание некоторых государств видеть Украину в Европе, а членство в НАТО может быть именно тем ключом, который нам откроет дверь в Евросоюз. Речь идет о группе стран, которые ориентированы на сотрудничество с Россией: прежде всего Франция, Германия, Венгрия.

Они понимают, что потенциально Украина может быть не менее мощной, чем эти государства. Но Парижу и Берлину не выгодно создавать конкуренцию в Евросоюзе – проще продолжать держать Украину на пороге НАТО. Государства, которые заблокировали Украине продвижение в Альянс, понимали и вероятность российской агрессии. Но прежде всего они заботились о своих интересах, экономическом развитии и сотрудничестве с Россией.

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Хотя, в сравнении, к Украине требования значительно строже, чем были к другим государствам-членам.

С моей точки зрения, те страны постсоветского пространства, которые стали членами НАТО в последние волны в 2004 году, были приняты в Альянс определенным авансом. А потом уже их начали подтягивать к стандартам НАТО. От Украины же требуют, чтобы она была готова уже сейчас,

– говорит эксперт.

Преградой на пути к Альянсу называют и активную агрессию России на Донбассе: после обретения Украиной членства, НАТО фактически вступало бы в эту войну.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба одной из причин промедления называет то, что Россия распространяет мифы о якобы экспансии НАТО, от которой она "защищается". Именно это сформировало российский тезис о том, что Западу не следует "провоцировать" Кремль расширением на восток. При этом глава МИД отметил: основным уроком, начиная с 2000-х годов, должно стать понимание, что ничто так не поощряет агрессию со стороны Москвы, как именно российские призывы "не провоцировать РФ".

Тогда как генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает: ключевое условие для вступления Украины в Альянс – согласие на это всех государств-членов.

В силах ли украинской власти ускорить процесс вступления?

Виктор Каспрук констатирует: все же, по некоторым критериям мы очевидно недотягиваем до натовских стандартов. Но, если говорить о дееспособности нынешней украинской армии, то она вполне может превышать этот показатель некоторых стран Альянса.

"Украинская армия боеспособна. А насколько боеспособно украинское руководство – другой вопрос. Перед тем, как стать членом НАТО, у нас должна быть ликвидирована олигархия и коррупция. Кроме того, Украина и ее руководство на разных уровнях нашпигована российской агентурой. И это очень заметно, когда человек на высоком посту отстаивает интересы не совсем украинские", – объясняет эксперт.

Именно поэтому одним из предостережений Запада является то, что они не уверены в том, что та эксклюзивная информация, которую Украина получала бы в НАТО, не будет напрямую попадать в Москву.



По некоторым критериям Украина недотягивает до стандартов НАТО / Фото АрміяInform

По словам эксперта, руководству государства следует сделать все возможное, чтобы до завершения каденции президентства Джо Байдена Украина была в НАТО. Поскольку на данный момент США фактически являются наиболее надежным союзником для нас и нынешний глава Штатов готов оказывать поддержку Украине.

Однако нежелание быть членом НАТО существует и внутри страны. В частности, если Украина станет правовым государством, многие люди, которые входят в украинскую номенклатуру, будут немало терять. Поэтому без помощи Запада ситуацию не исправить.

Именно НАТО могло бы нам дать тот зонтик – политический, экономический, социальный – который бы прикрыл нас не только от России, но и от внутренней пятой колонны, которая заинтересована в том, чтобы Украина не стала развитым, цивилизованным, современным государством,

– отметил Виктор Каспрук.

Между тем в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины. Одним из пунктов документа является курс государства на приобретение полноправного членства в НАТО и дальнейшая интеграция в европейские структуры безопасности.



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