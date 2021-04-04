4 квітня відзначають День створення НАТО. Україна наразі не є членом Північноатлантичного Альянсу, однак вже багато років прагне вступити до організації. Чи наблизилися ми до цього за останній час й чому в НАТО все ще не готові приймати Україну – у матеріалі.

Чому для України важливо вступити до Альянсу ?

Україна подала заявку про вступ до НАТО ще у 2008 році, разом із Грузією. Але тоді, на Бухарестському саміті, це зафіксували тільки як майбутню мету. Одна з причин – деякі держави-члени Альянсу змогли переконати союзників не погіршувати відносини з Кремлем, який виступає проти розширення НАТО на схід.

Важливо Генсек НАТО назвав головну умову вступу України в Альянс

З лютого 2019 року курс України щодо набуття повноправного членства у НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції. Це означає, що рух у цьому напрямку – незворотний і будь-які спроби "розвернути" його в бік Росії трактуватимуться як порушення Конституції. Однак це – лише на папері й не передбачає конкретних кроків чи будь-яких чітких дедлайнів.

12 червня 2020 року Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей. Це надає низку переваг, як от більше можливостей брати участь у військових навчаннях НАТО, обмінюватися інформацією та набутим досвідом. Але не означає швидке набуття статусу держави-члена організації.



Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський особисто обговорювали перспективи вступу України до НАТО / Колаж 24 каналу

У Вашингтонському договорі вказано, що кожна держава-член НАТО користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Наприклад, збройний напад на одну з країн-членів Альянсу дорівнює нападу на всі 30 і потерпілій державі точно прийдуть на допомогу – з метою збереження стабільності у Північноатлантичному регіоні.



Тому для українців важливим здобутком від членства в Альянсі стане гарантована безпека. Що, з урахуванням війни з Росією, є надважливим фактором. У випадку ж майбутнього зволікання, існує загроза повномасштабного вторгнення з боку країни-агресора.

Нам це не просто вигідно. Якщо ми не станемо членом НАТО, Росія рано чи пізно анексує не одну чи дві області України, а всю державу повністю,

– пояснив політичний аналітик Віктор Каспрук.

Також перевагою є те, що для міжнародних інвесторів членство в НАТО – це ознака стабільності й того, що держава – достатньо безпечна для того, щоб вкладати в неї гроші, розвивати бізнес та будувати великі підприємства, створюючи робочі місця. Таким чином зростає інвестиційна привабливість країни.

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Однією з умов здобуття членства в НАТО є впровадження низки реформ. Зокрема, йдеться про викорінення корупції, прозорість судової системи та покращення у сфері безпеки й оборони. Відповідно, реалізація цих умов позитивно вплине на житті українців.

Крім того, колективна безпека – дешевша, ніж індивідуальна. Тому українці за утримання Збройних Сил сплачували б менше.

Чому Україна досі не в НАТО?

В Альянсі постійно повторюють: двері для України відчинені. Однак реального прогресу фахівці наразі не спостерігають.

Однією з проблем Віктор Каспрук називає небажання деяких держав бачити Україну в Європі, а членство в НАТО може бути саме тим ключем, який нам відкриє двері до Євросоюзу. Йдеться про групу країн, які орієнтовані на співпрацю з Росією: передусім Франція, Німеччина, Угорщина.

Вони розуміють, що потенційно Україна може бути не менш потужною, ніж ці держави. Але Парижу і Берліну не вигідно створювати конкуренцію в Євросоюзі – простіше продовжувати тримати Україну на порозі НАТО. Держави, які заблокували Україні просування в Альянс, розуміли і ймовірність російської агресії. Але передусім вони дбали про свої інтереси, економічний розвиток та співпрацю з Росією.

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Хоча, у порівнянні, до України вимоги значно суворіші, ніж були до інших держав-членів.

З моєї точки зору, ті країни пострадянського простору, які стали членами НАТО в останні хвилі у 2004 році, були прийняті до Альянсу певним авансом. А потім уже їх почали підтягувати до стандартів НАТО. Від України ж вимагають, щоб вона була готова уже зараз,

– говорить експерт.

Перепоною на шляху до Альянсу називають і активну агресію Росії на Донбасі: після набуття Україною членства, НАТО фактично вступало б у цю війну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба однією з причин зволікання називає те, що Росія поширює міфи про начебто експансію НАТО, від якої вона "захищається". Саме це сформувало російську тезу про те, що Заходу не слід "провокувати" Кремль розширенням на схід. При цьому очільник МЗС зазначив: основним уроком, починаючи з 2000-х років, має стати розуміння, що ніщо так не заохочує агресію з боку Москви, як саме російські заклики "не провокувати РФ".

Тоді як генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує: ключова умова для вступу України до Альянсу – згода на це всіх держав-членів.

Чи в силах української влади пришвидшити процес вступу?

Віктор Каспрук констатує: все ж, за деякими критеріями ми очевидно недотягуємо до натівських стандартів. Але, якщо говорити про дієздатність нинішньої української армії, то вона цілком може перевищувати цей показник деяких країн Альянсу.

"Українська армія – боєздатна. А наскільки боєздатне українське керівництво – інше питання. Перед тим, як стати членом НАТО, в нас має бути ліквідована олігархія та корупція. Крім того, Україна і її керівництво на різних рівнях нашпигована російською агентурою. І це дуже помітно, коли людина на високому посту відстоює інтереси не зовсім українські", – пояснює експерт.

Саме тому однією із засторог Заходу є те, що вони не впевнені у тому, що та ексклюзивна інформація, яку Україна отримувала б у НАТО, не буде напряму потрапляти до Москви.



За деякими критеріями Україна недотягує до стандартів НАТО / Фото АрміяInform

За словами експерта, керівництву держави слід зробити все можливе, щоб до завершення каденції президентства Джо Байдена Україна була в НАТО. Оскільки на цей момент США фактично є найбільш надійним союзником для нас і нинішній очільник Штатів готовий надавати підтримку Україні.

Однак небажання бути членом НАТО існує і всередині країни. Зокрема, якщо Україна стане правовою державою, багато людей, які входять в українську номенклатуру, будуть чимало втрачати. Тому без допомоги Заходу ситуацію не виправити.

Саме НАТО могло б нам дати ту парасольку – політичну, економічну, соціальну – яка б прикрила нас не лише від Росії, а й від внутрішньої п'ятої колони, яка зацікавлена в тому, щоб Україна не стала розвиненою, цивілізованою, сучасною державою,

– зазначив Віктор Каспрук.

Тим часом у березні 2021 року президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Одним із пунктів документу є курс держави на набуття повноправного членства в НАТО та подальша інтеграція в європейські структури безпеки.



Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

Що таке НАТО?