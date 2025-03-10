Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, додавши, що для Києва бажано, аби на переговорах також були європейці. Але це питання поки залишається відкритим.

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Чому переговори у Джидді такі важливі

Під час зустрічі в Джидді американці запитуватимуть, чи готова Україна до перемовин з росіянами та на яких умовах. Ймовірно, українська влада на це погодиться, бо іншого виходу немає, а це єдиний реалістичний план.

Я не вірю у всеохопний мир між Україною та Росією про який кажуть в ЄС. Це утопія. У нас є питання окупованих територій і їхнього статусу, а щодо цього не можна домовитися,

– наголосив політолог.

Не випадково Росія хоче мирної угоди, бо сподівається, що так може змусити Україну до односторонніх політичних поступок. Але якщо говоримо виключно про припинення вогню, то тоді ніяких поступок немає, бо це лише технічні моменти.

Переговори у Джидді – це попередній етап. Якщо американці зрозуміють, що Україна готова до переговорів про припинення вогню, тоді їм потрібно переконати в цьому росіян. Далі треба узгодити, коли саме вони відбудуться та з яким порядком денним.

Але небезпека в тому, що американці можуть схиляти нас до поступок Росії. У яких саме питаннях – ми поки не знаємо. Я вже сказав, що є червона лінія – ми не будемо юридично визнавати окуповані території російськими,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Якщо США зможуть схилити Україну до поступок, тоді цілком ймовірно, почнуть переговори з росіянами. Зрозуміло, що американці хочуть зробити все якнайшвидше, але для нас є принципові речі, якими ніхто не жертвує.

Переговори у США будуть показовими. Переговорний процес може продовжитися і тоді треба шукати реальний компроміс для припинення вогню. Воно може тривати роками, якщо все буде гаразд,

– додав політолог.

Зустріч у Джидді є "перехрестям" для подальшого мирного процесу. Він може розвиватися і призведе до прямих переговорів між Україною та Росією, або через певний час зайде в глухий кут.