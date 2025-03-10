Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Рубіо висловився про мирні переговори

Марко Рубіо, прямуючи на переговори з українськими офіційними особами в Саудівській Аравії, сказав, що майбутні переговори з Москвою будуть необхідні, щоб визначити, чим Росія готова поступитися, щоб припинити війну.

Держсекретар США відмовився розкривати деталі потенційної угоди, але чітко дав зрозуміти, що поступки обох сторін будуть центральними для дипломатії та завершення війни.

Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що немає військового вирішення цієї ситуації. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і, очевидно, Україні буде дуже важко в будь-який розумний період часу якось змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році,

– пояснив він.