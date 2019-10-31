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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ГЕЛОВІН

      Що дасть Україні членство в НАТО?

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      Які переваги отримає Україна від вступу в НАТО
      Які переваги отримає Україна від вступу в НАТО / 24 канал

      30-31 жовтня керівництво НАТО перебуває з офіційним візитом в Україні. В його рамках було озвучено, зокрема, спільну декларацію України та Північноатлантичного альянсу. Тим часом нагадуємо, чому для нас важливо стати повноправним членом НАТО.

      Згідно з Вашингтонським договором, кожна держава-член НАТО користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Зокрема, йдеться про те, що збройний напад на одну з країн-членів Альянсу дорівнює нападу на всіх членів. Тобто, у такому випадку, потерпілій країні буде стовідсотково надано допомогу. За необхідності, збройну – "з метою збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні".

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      Це – безпрецедентні гарантії, які сьогодні не може надати жодна з наявних колективних систем безпеки у світі. Варто зазначити, що сам НАТО не має власних збройних сил. Проте у його розпорядженні – армії країн-членів.

      Тобто для пересічних українців одним із ключових здобутків членства в Альянсі стане гарантована безпека. Що, на п’ятому році війни з Росією, є надважливим фактором.

      До того ж така колективна безпека є менш затратною, ніж індивідуальна: у разі набуття статусу країни-члена НАТО, українці за утримання Збройних Сил будуть сплачувати менше.

      Членами НАТО є 29 країн: Албанія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, Словаччина, Словенія, Хорватія і Чорногорія.

      Сучасні військові стандарти є вимогою НАТО. Зокрема, військовослужбовці країн-членів Альянсу користуються найновішою технікою та військовим обладнанням. Для бійців передбачена наявність комфортабельного житла та високоякісного харчування.

      Оскільки низка країн-членів НАТО використовують радянські зразки військової техніки та зброї, яку продовжують випускати українські заводи, перехід на стандарти Альянсу сприятиме розширенню ринків збуту цих товарів.

      Зеленський і Столтенберг
      31 жовтня. Київ. Зеленський і Столтенберг провели спільну пресконференцію / ОПУ

      Також перевагою є те, що для міжнародних інвесторів членство в НАТО – це ознака стабільності і що така держава – достатньо безпечна для того, аби вкладати в неї гроші, розвивати бізнес та будувати великі підприємства, створюючи робочі місця. А отже – інвестиційна привабливість країни зростає. Як і в цілому міжнародно-правовий статус держави у світі, що є основою для успішного глобального партнерства.

      Велике значення матиме і впровадження низки реформ, що є умовою набуття членства в НАТО. Зокрема, йдеться про викорінення корупції, прозорість судової системи та покращення у сфері безпеки й оборони.

      Всупереч розповсюдженим міфам, немає вимоги з боку НАТО щодо розміщення баз Альянсу на території України. Але у випадку набуття членства, українські військові бази стануть базами НАТО. Також країни мають можливість блокувати пропозиції Альянсу, які не відповідають власним державним інтересам – всі рішення ухвалюються консенсусом.

      НАТО
      Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО / Інфографіка 24 каналу

      Варто зазначити, що курс України щодо набуття повноправного членства у НАТО і ЄС з лютого 2019 року є закріпленим у Конституції. Це означає, що рух у цьому напрямку є незворотним і будь-які спроби "розвернути" його в бік Росії трактуватимуться як порушення Конституції. Проте це не передбачає здійснення конкретних кроків чи визначення чітких дедлайнів.

      31 жовтня комісія Україна – НАТО оприлюднила спільну декларацію. Зокрема, у ній йдеться про вимогу до Росії щодо повернення окупованих територій. Деталі документу читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Єнс Столтенберг НАТО Генсек НАТО Новини політики Публікації Статті
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