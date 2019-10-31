Что даст Украине членство в НАТО?

30-31 октября руководство НАТО находится с официальным визитом в Украине. В его рамках была озвучена, в частности, совместная декларация Украины и Североатлантического альянса. Тем временем напоминаем, почему для нас важно стать полноправным членом НАТО.

Согласно Вашингтонскому договору, каждое государство-член НАТО пользуется преимуществами от участия в системе коллективной безопасности. В частности, речь идет о том, что вооруженное нападение на одну из стран-членов Альянса равно нападению на всех членов. То есть, в таком случае, потерпевшей стране будет стопроцентно оказана помощь. При необходимости, вооруженная – "с целью сохранения безопасности в Североатлантическом регионе".

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Это – беспрецедентные гарантии, которые сегодня не может предоставить ни одна из имеющихся коллективных систем безопасности в мире. Стоит отметить, что сам НАТО не имеет собственных вооруженных сил. Однако в его распоряжении – армии стран-членов.

То есть для рядовых украинцев одним из ключевых достижений членства в Альянсе станет гарантированная безопасность. Что на пятом году войны с Россией является самым важным фактором.

К тому же такая коллективная безопасность является менее затратной, чем индивидуальная: в случае обретения статуса страны-члена НАТО украинцы за содержание Вооруженных Сил будут платить меньше.

Членами НАТО являются 29 стран: Албания, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Соединенные Штаты Америки, Турция, Венгрия, Франция, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Словакия, Словения, Хорватия и Черногория.

Современные военные стандарты являются требованием НАТО. В частности, военнослужащие стран-членов Альянса пользуются новейшей техникой и военным оборудованием. Для бойцов предусмотрено наличие комфортабельного жилья и высококачественного питания.

Поскольку ряд стран-членов НАТО используют советские образцы военной техники и оружия, которое продолжают выпускать украинские заводы, переход на стандарты НАТО будет способствовать расширению рынков сбыта этих товаров.



31 октября. Киев. Зеленский и Столтенберг провели совместную пресс конференции / ОПУ

Также преимуществом является то, что для международных инвесторов членство в НАТО – это признак стабильности и что такое государство – достаточно безопасное для того, чтобы вкладывать в него деньги, развивать бизнес и строить крупные предприятия, создавая рабочие места. А значит инвестиционная привлекательность страны растет. Как и в целом международно-правовой статус государства в мире, что является основой для успешного глобального партнерства.

Большое значение будет иметь и внедрение ряда реформ, что является условием членства в НАТО. В частности, речь идет об искоренении коррупции, прозрачности судебной системы и улучшении в сфере безопасности и обороны.

Вопреки распространенным мифам, нет требования со стороны НАТО о размещении баз Альянса на территории Украины. Но в случае обретения членства, украинские военные базы станут базами НАТО. Также страны имеют возможность блокировать предложения Альянса, которые не соответствуют собственным государственным интересам – все решения принимаются консенсусом.



Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

Стоит отметить, что курс Украины относительно приобретения полноправного членства в НАТО и ЕС с февраля 2019 года является закрепленным в Конституции. Это означает, что движение в этом направлении является необратимым и любые попытки "развернуть" его в сторону России будут трактоваться как нарушение Конституции. Однако это не предусматривает осуществления конкретных шагов или определения четких дедлайнов.

31 октября комиссия Украина-НАТО обнародовала совместную декларацию. В частности, в ней говорится о требовании к России по возвращению оккупированных территорий. Детали документа читайте в материале 24 канала.