НАТО озвучило совместную декларацию по Украине: Венгрия передумала ее блокировать

Комиссия Украина – НАТО выступила с совместным заявлением, в котором, в частности, говорится о требовании к России относительно возвращения оккупированных территорий и венгерско-украинском языковом конфликте. С самого начала Венгрия блокировала это заявление, но в последний момент передумала.

Текст совместного заявления Украины и НАТО опубликован на сайте Североатлантического альянса.

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Почему Венгрия блокировала заявление и почему передумала

Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО, которые находятся с визитом в Украине. Причиной для этого, как рассказал глава венгерского МИД Петер Сиярто, стали якобы притеснения прав венгерского национального меньшинства, проживающего на западе Украины.

Сначала Венгрия подала несколько предложений к декларации, в которых отмечалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении прав национальных меньшинств в соответствии с международным правом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что совместная декларация будет блокироваться Венгрией, пока в документ не внесут гарантии для венгерского национального меньшинства.

Позже Петер Сиярто рассказал венгерским СМИ, что Будапешт решил прекратить блокирование документа, поскольку предложения Венгрии были учтены в последний момент.

Совместная декларация Украины и НАТО

1. Комиссия Украина – НАТО встретилась сегодня в Киеве в присутствии президента Владимира Зеленского и членов Кабинета Министров Украины для обсуждения ситуации в Украине и вокруг нее, процесса реформ в стране, а также прогресса в партнерстве Украина – НАТО. Наша встреча состоялась в рамках визита Североатлантического совета в Украину. Североатлантический совет также провел встречи с членами Верховной Рады Украины и представителями гражданского общества. Этот визит является мощным сигналом неизменной поддержки со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

2. Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью в восточной Украине, которая остается предметом значительного беспокойства. Страны-члены НАТО приветствовали приверженность президента Зеленского мирному решению конфликта на востоке Украины. Мы подтвердили нашу поддержку решению конфликта дипломатическими средствами в соответствии с Минскими соглашениями, которые должны быть полностью соблюдены всеми сторонами; Россия как сторона, подписавшая Минские соглашения, несет в этом плане особую ответственность. Мы поддерживаем усилия "нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить политическую, финансовую и военную поддержку военизированных формирований и прекратить осуществление военного вмешательства в Донецкой и Луганской областях, отозвать войска, технику и наемников с территории Украины и вернуться в Совместный центр по контролю и координации. Мы подчеркиваем важность полного, безопасного и беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ к территории, включительно с российско-украинской государственной границей.

3. Мы приветствуем отвод войск вокруг Станицы Луганской и поддерживаем усилия по внедрению процедуры отвода на других определенных территориях как часть общих усилий по полному выполнению Минских соглашений. Страны-члены НАТО приветствуют длительные усилия Украины относительно процесса расследования Объединенной следственной группой сбития рейса MH17. В вопросе сбития рейса MH17 остается важным установить истину, ответственность и справедливость, согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 2166.

4. Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. Крым является территорией Украины. Мы призываем Россию вернуть Украине контроль над Крымом. Мы осуждаем постоянное и широкомасштабное наращивание военного потенциала России в Крыму, который является частью общей модели агрессивных действий России в регионе. Страны-члены НАТО глубоко обеспокоены нарушениями прав человека и злоупотреблениями со стороны российской фактической власти в Крыму в отношении всех граждан Украины, включая крымских татар и других членов местных общин. Мы призываем Россию предоставить международным мониторинговым организациям доступ к территории Крыма. Реакция НАТО на незаконные действия России в Украине отвечает и поддерживает общие международные меры, включая введение санкций. Ситуация "дела в привычном режиме" невозможна без четких, конструктивных изменений в действиях России, которые продемонстрируют соблюдение международного права и международных обязательств и ответственности.

5. Мы приветствуем факт возвращения домой 24 украинских военнослужащих и 11 других заключенных, которые содержались в России, в результате одновременного обмена заключенными, согласованного Украиной и Россией. Это шаг в правильном направлении. Мы призываем Россию вернуть арестованные корабли и придерживаться международных обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа в порты Украины в Азовском море и свободы судоходства. Согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 73/263 за 22 декабря 2018 года, мы призываем Россию незамедлительно освободить и обеспечить возвращение в Украину, без каких-либо предварительных условий, украинских граждан, незаконно задержанных и осужденных без соблюдения требований международного права, а также всех тех, кто был перевезен или депортирован через международно признанную государственную границу из Крыма в Российскую Федерацию.

6. Страны-члены НАТО высоко оценили успешное проведение мирных и конкурентных выборов в Украине в 2019 году, результаты которых отражают волю украинского народа. Украинские избиратели предоставили новому правительству и парламенту дальнейшую возможность продолжать широкомасштабные реформы, которые должны полностью соответствовать международным обязательствам Украины. Успех этих реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для построения фундамента процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, приверженных общим ценностям, принципам уважения прав человека, меньшинств и верховенства права. В связи с этим страны-члены НАТО поощряют Украину лучше использовать инструменты, имеющиеся в рамках Комиссии Украина – НАТО, в частности Годовую национальную программу, для достижения цели, которая заключается в выполнении принципов и стандартов НАТО. В том, что касается Закона об образовании, принятого Верховной Радой в сентябре 2017 года, страны-члены НАТО призывают Украину полностью внедрить рекомендации и выводы Венецианской комиссии. Украина выражает готовность это выполнить.

7. Страны-члены НАТО приветствуют уже полученные достижения и надеются на дальнейший прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны Украины, включая имплементацию Закона о национальной безопасности 2018 года. Положения закона О гражданском контроле и демократическом надзоре за сектором безопасности и обороны являются ключевой евроатлантической нормой. Страны-члены НАТО призвали Украину принять и внедрить вторичное законодательство, обеспечивающее введение Закона о национальной безопасности, в том числе законы о Службе безопасности Украины, о новом комитете по парламентскому надзору, о разведке, о государственной тайне и об оборонных закупках. Страны-члены НАТО остаются преданными дальнейшему оказанию постоянной поддержки повестки дня реформ в секторе безопасности и обороны, в том числе с помощью Комплексного пакета помощи, чтобы Украина могла лучше обеспечить собственную безопасность. Сегодня мы одобрили третий Обзор КПП, в дальнейшем приводя его в соответствие с целями реформ, направленных на внедрение евроатлантических принципов, лучших практик и стандартов и повышения оперативной совместимости с НАТО. В этом плане взносы стран-членов Альянса в целевые фонды НАТО играют значительную роль.

8. Черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса и его партнеров. Страны-члены НАТО приветствуют развитие диалога и сотрудничества между НАТО и Украиной относительно безопасности в Черноморском регионе. Согласно решению министров иностранных дел НАТО в апреле 2019 года, страны-члены НАТО усилили свою практическую поддержку Украины, включая сотрудничество с ее военно-морским флотом, ситуационную осведомленность, портовые визиты, обучение и обмен информацией. Вчера мы встретились с постоянными военно-морскими силами НАТО, которые осуществили портовый визит в Одессу, и с членами украинских Военной и Военно-морской академий, двух учреждений, которые получают поддержку от НАТО. Страны-члены НАТО будут продолжать поддерживать усилия Украины по усилению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе путем интенсификации деятельности в рамках платформы Украина – НАТО по противодействию гибридной войне.

9. Страны-члены НАТО высоко ценят существенный вклад Украины в операции Альянса, и в Силы реагирования НАТО и учения НАТО. Мы приветствуем эти усилия, которые демонстрируют преданность и способность Украины внести вклад в евроатлантическую безопасность. Этот вклад также повышает уровень нашей совместимости. Государства-члены НАТО признали заинтересованность развивать возможности углубленного сотрудничества в рамках Инициативы по оперативной совместимости партнерства, и НАТО будет рассматривать это в контексте решений, принятых на Уэльском, Варшавском и Брюссельском саммитах Альянса.

10. В свете подтвержденных Украиной стремлений к членству в Альянсе, мы будем придерживаться наших решений, принятых на Бухарестском саммите и последующих саммитах. Мы будем вместе работать для развития и адаптации нашего особого партнерства под эгидой Комиссии Украина – НАТО, которое сделает вклад в обеспечение стабильной, мирной и неделимой Европы. Независимая, суверенная и стабильная Украина, неуклонно преданная демократии и верховенству права, имеет первостепенное значение для безопасности на евроатлантическом пространстве.

11. Страны-члены НАТО выразили признательность за теплое гостеприимство во время визита