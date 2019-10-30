Венгрия выдвинула условие для разблокирования решения НАТО по Украине

Декларация НАТО по Украине приостановлена Венгрией до внесения в документ гарантий венгерскому меньшинству. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что венгерское меньшинство в Закарпатье подвергается дискриминации.

"Вето – это очень сильное выражение, мы рекомендовали рассмотреть это заявление (НАТО) во второй раз. Я думаю, что еще идет дискуссия, и обсуждение не завершилось", – сказал Орбан в Москве на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.

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По словам Орбана, Венгрия как член НАТО хотела бы решить ситуацию, "когда венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой". При этом Орбан утверждает, что венгерское нацменьшинство "очень часто подвергается физическому насилию".

Венгерская сторона предлагает такое: если мы одобряем такой документ, то хотелось бы в этом документе получить гарантию украинской стороны, что они будут придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии,

– сказал венгерский премьер.

Без этого НАТО не может принять декларацию, поскольку нарушаются права человека, убежден Орбан. Он подчеркнул, что это вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины и не надо его рассматривать в венгерско-российском контексте, поскольку официальный Будапешт отстаивает свои национальные интересы.

"Мы надеемся, что ситуация (с Украиной) улучшится со временем. Я думаю, что это не преувеличение, если я скажу, что предыдущее правительство Украины проводило противовенгерскую политику, сейчас в Украине новое руководство, и мы надеемся на новые позитивные возможности", – добавил Орбан.

30 октября стало известно, что Венгрия заблокировала совместную декларацию Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (НАТО) по Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна ветировала совместную декларацию послов НАТО по Украине, поскольку документ не обязывал официальный Киев вернуть права этническому венгерскому меньшинству на Закарпатье, которых это меньшинство "было лишено".

Почему Венгрия обвиняет украину в ущемлении прав?В 2017 году в Украине приняли новый закон об образовании, где обязательной нормой стало изучение государственного украинского языка. Венгрия видит в этом законе угрозу для своего нацменьшинства на Закарпатье. Поэтому страна стала настаивать на отмене нормы о государственном языке и пригрозила блокировать всякие попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.



Впоследствии между Украиной и Венгрией разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. Это противоречит законам Украины.