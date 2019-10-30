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      Венгрия заблокировала решение НАТО в отношении Украины: детали

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      Петер Сиярто похвастался блокированием заявления НАТО в отношении Украины
      Петер Сиярто похвастался блокированием заявления НАТО в отношении Украины / abouthungary.hu

      Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО, которые находятся с визитом в Украине. Причиной для этого стали якобы притеснения прав венгерского национального меньшинства, проживающего на западе Украины.

      Блокированием совместного заявления НАТО во время Евразийского форума похвастался министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, сообщает Daily News Hungary.

      Интересно: Венгры Закарпатья обиделись из-за того, что глава ОГА назвал их украинцами венгерского происхождения

      Сначала Венгрия подала несколько предложений к декларации, в которых отмечалось, что Украина должна выполнять свои обязанности касаемо прав национальных меньшинств в соответствии с международным правом.

      Они базировались на принципах Совета Европы и ООН. Поскольку они были отклонены, у нас не было другого выхода, кроме как наложить вето на декларацию,
      – объяснил Сиярто.

      По его словам, "лишение прав меньшинств одной из стран-членов НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в такой декларации". Он убежден, что Украина нарушает права 150 тысяч этнических венгров.

      О каком заявлении НАТО идет речь? Говорится о заявлении представителей совета Североатлантического альянса, которые с официальным визитом находятся в Украине. Так, сейчас в Одессу приехали послы членов НАТО под председательством генсека Йенса Столтенберга. Завтра они посетят Киев.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Новости Закарпатья Венгрия
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