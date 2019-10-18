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      Венгры Закарпатья обиделись, что глава ОГА назвал их украинцами венгерского происхождения

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      Закарпатские венгры возмущены заявлением главы ОГА
      Закарпатские венгры возмущены заявлением главы ОГА / mukachevo.net

      Общество венгерской культуры Закарпатья считает оскорблением для местной общины слова председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко тем, они являются украинцами венгерского происхождения.

      Общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) выразило официальный протест из-за слов Бондаренко о венгерском нацменьшинстве. Об этом сообщает местное издание "Мукачево.net".

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      Ранее глава Закарпаськой ОГА в интервью изданию "Укринформ" сказал, что "на Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения". В КМКС считают такие заявления недопустимыми.

      В КМКС ссылаются на статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, где используется термин "коренные народы и национальные меньшинства", в соответствии с европейской практикой. Вообще же правильным названием они считают "украинские венгры" или "закарпатские венгры".

      В Закарпатской ОГА заявление КМКС не комментируют.

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      Почему между Венгрией и Украиной сложные отношения?
      Украина и Венгрия имеют очень напряженные отношения из-за венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Обострение началось в 2017 году после принятия Украиной образовательного закона, где обязательной нормой образования является изучение украинского государственного языка. Будапешт настаивал на отмене этой нормы и пригрозил блокировать всевозможные попытки Украины интегрироваться в ЕС и НАТО. Однако, Киев отверг все обвинения.

      Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему. Это противоречит законам Украины, поэтому МИД объявило венгерского посла персоной нон-грата (нежелательным лицом).

      Около 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют гражданство Венгрии. Украинцы получили паспорт этой страны незаконно, ведь в нашем государстве запрещено двойное гражданство.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Закарпатья Венгрия
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