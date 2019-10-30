Угорщина заблокувала рішення НАТО щодо України: деталі

Угорщина наклала вето на спільну декларацію послів НАТО, які перебувають з візитом в Україні. Причиною для цього стали буцімто утиски прав угорської національної меншини, яка проживає на Заході України.

Блокуванням спільної заяви НАТО під час Євразійського форуму похвалився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Daily News Hungary.

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Спочатку Угорщина подала кілька пропозицій до декларації, у яких зазначалося, що України повинна виконувати свої обов'язки щодо прав національних меншин відповідно до міжнародного права.

Вони базувалися на принципах Ради Європи та ООН. Оскільки вони були відхилені, у нас не було іншого виходу, крім як накласти вето на декларацію,

– пояснив Сіярто.

За його словами, "позбавлення прав меншин однієї з країн-членів НАТО щонайменше заслуговує на згадку у такій декларації. Він переконаний, що Україна порушує права 150 тисяч етнічних угорців.

Про яку заяву НАТО мовиться?Мовиться про заяву ради Північноатлантичного альянсу, які з офіційним візитом перебувають в Україні. Так, нині в Одесі приїхали посли членів НАТО під головуванням генсека Єнса Столтенберга. Завтра вони відвідають Київ.