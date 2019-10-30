Угорщина висунула умову для розблокування рішення НАТО щодо України

Декларація НАТО щодо України призупинена Угорщиною до внесення документа гарантій угорській меншині. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що угорська меншина на Закарпатті зазнає дискримінації.

"Вето – це дуже сильний вираз, ми рекомендували розглянути цю заяву (НАТО) вдруге. Я думаю, що ще йде дискусія, і обговорення не завершилося", – сказав Орбан у Москві на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє УНІАН.

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За словами Орбана, Угорщина як член НАТО хотіла б вирішити ситуацію, "коли угорська меншина в Закарпатському регіоні страждає від дискримінації і живе під загрозою". При цьому Орбан стверджує, що угорська нацменшина "дуже часто зазнає фізичного насильства".

Угорська сторона пропонує таке: якщо ми схвалюємо такий документ, то хотілося б у цьому документі отримати гарантію української сторони, що вони дотримуватимуться рекомендацій Венеціанської комісії,

– сказав угорський прем’єр.

Без цього НАТО не може прийняти декларацію, оскільки порушуються права людини, переконаний Орбан. Він наголосив, що це питання двосторонніх відносин Угорщини та України і не треба його розглядати в угорсько-російському контексті, оскільки офіційний Будапешт відстоює свої національні інтереси.

"Ми сподіваємося, що ситуація (з Україною) покращиться з часом. Я думаю, що це не перебільшення, якщо я скажу, що попередній уряд України проводив протиугорську політику, зараз в Україні нове керівництво, і ми сподіваємося на нові позитивні можливості", – додав Орбан.

30 жовтня стало відомо, що Угорщина заблокувала спільну декларацію Північноатлантичної ради Організації Північноатлантичного договору (НАТО) щодо України. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна заветувала спільну декларацію послів НАТО щодо України, оскільки документ не зобов'язував офіційний Київ повернути права етнічній угорській меншині на Закарпатті, яких цю меншину "було позбавлено".

Чому Угорщина звинувачує Україною в утисках? У 2017 році в Україні схвалили новий закон про освіту, де обов'язковою нормою стало вивчення державної української мови. Угорщина вбачає в цьому законі загрозу для своєї нацменшини на Закарпатті. Тож країна почала наполягати на скасуванні норми про державну мову та пригрозила блокувати всілякі спроби України вступити до ЄС та НАТО.



Згодом між Україною та Угорщиною розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Це суперечить законам України.