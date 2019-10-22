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      Прем'єр Угорщини налаштовував Трампа проти України, – ЗМІ

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      Прем'єр Угорщини налаштовував Трампа проти України
      Прем'єр Угорщини налаштовував Трампа проти України / Chris Kleponis/Pool via Bloomberg

      Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом висловив різку оцінку на адресу України, чим міг погіршити думку Трампа про неї.

      Їх зустріч відбулася 13 травня у Вашингтоні цього року, повідомляє The New York Times. За інформацією видання, візит голови уряду Угорщини викликав гостру суперечку в Білому домі.

      Цікаво! Україногейт: головний біль Дональда Трампа

      Джон Болтон, якй був тоді радником з питань національної безпеки, і Фіона Хілл, тодішній старший директор Ради національної безпеки з євразійських та російських питань, виступили проти його запрошення у Вашингтон.

      Проте на зустрічі Дональда Трампа та Віктора Орбана наполіг виконувач обов'язків керівника апарату Білого дому Мік Малвані.

      Як результат, Трамп у критичний момент в українській сазі сів в Овальному кабінеті разом з європейським лідером, що має жорстко негативний погляд на Україну, який підтверджував думки, які він чув від свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані та від президент Росії Володимира Путіна неодноразово протягом місяців і років,
      – йдеться у матеріалі.

      Віддзеркалюючи думку Путіна, Орбан публічно звинувачував Україну в пригніченні її угорської меншини, його уряд називав Україну "напівфашистською" та блокує важливі для України зустрічі з Європейським Союзом та НАТО.

      23 травня, через десять днів після зустрічі з Орбаном, Трамп зустрівся з декількома його головними радниками, які повернулися з інавгурації нового президента України Володимира Зеленського.

      Радники, зокрема Рік Перрі, міністр енергетики, Курт Волкер, тодішній спеціальний представник з питань України, і Гордон Сондленд, посол в Європейському Союзі, запевнили пана Трампа в тому, що Зеленський є реформатором, який заслужив американську підтримку.

      Чому між Угорщиною та Україною складні стосунки?Україна та Угорщина мають дуже натягнуті відносини через угорську національну меншину на Закарпатті. Загострення почалося у 2017 році після прийняття Україною освітнього закону, де обов'язковою нормою освіти є вивчення української державної мови. Будапешт наполягав на скасуванні цієї норми та пригрозив блокувати всілякі спроби України інтегруватися до ЄС та НАТО. Проте, Київ відкинув усі звинувачення.

      Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй. Це суперечить законам України, тому МЗС оголосило угорського посла персоною нон-ґрата (небажаною особою).

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      Теги: Новини України Новини політики Угорщина Новини США Дональд Трамп
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