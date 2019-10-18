Україногейт: головний біль Дональда Трампа

Тиск на президента США Дональда Трампа все більш посилюється. Після прес-конференції, на якій керівник апарату Білого Дому буквально проговорився, що адміністрація Трампа не лише порушила Закон про фінансування передвиборчої кампанії, але й робить це постійно – навіть республіканці вважають, що імпічменту уникнути не вдасться.

Ім'я Гордона Сонлданда донедавна було відомим лише небагатьом експертам із зовнішньої політики. Тепер посол США в Євросоюзі, сам того не бажаючи, став знаменитим: свідчення, які він дав у Конгресі в справі "Українагейта", стали першими, які напряму не звинуватили Дональда Трампа в порушенні американського законодавства. Його попередники, як діючі, так і колишні високопосадовці, досі свідчили виключно проти Трампа, тому на їх тлі Сондланд зі своїми дипломатичними униканнями теми виглядав, як стовідсотковий завзятий брехун. Тим більш, що напередодні сам Трамп офіційно заборонив йому виступати – отже, очікувалося, що американський посол в Європі "розв'яже язика" та розповість щось важливе про аферу, в якій сам брав безпосередню участь.

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Про що мовчить Гордон Сондланд?



Гордон Сондланд "прикриває тил" Дональда Трампа / Фото АР

Втім, ще в четвер вранці було оприлюднено його письмову заяву для преси. В ній Сондланд розповів набагато більше, ніж згодом членам Палати представників Конгресу США: наприклад, про те, що президент Трамп особисто наказав йому узгоджувати зустріч з Володимиром Зеленським з трамповим персональним адвокатом Рудольфом Джуліані – що є неприпустимим з точки зору закону, тому що приватні особи (а адвокат Трампа – це приватна особа, а не держслужбовець) не мають права втручатися в американську зовнішню політику ніяким чином. Цим свідченням Сондланд надає ще одного доказу, що Трамп та Джуліані вибудували своєрідну "альтернативну" зовнішню політику – не в інтересах США, а у власних інтересах.

Водночас посол в Європі заперечив будь-яку власну роль в діяльності Джуліані, який намагався з допомогою офіційних американських дипломатів змусити українську владу розпочати слідство проти колишнього віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера. В заяві Сондланда зазначається, що Джуліані мав з ним наприкінці травня розмову, в якій хоча й спом'янув газовий холдинг "Бурісма", в якому з 2014 року працював Хантер Байден, в зв'язку з антикорупційним розслідуванням, яке, мовляв, є важливим для президента, але сам Сондланд нібито не знав на той час, що Хантер Байден має стосунок до цієї фірми.

У чому звинувачують Байдена і чому виник скандал у США? З 2014 року Гантер Байден був у керівництві скандальної компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він – син Джо Байдена – головного конкурента лідера США Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах. "Справа Байдена" вже спровокувала політичну кризу у США, а президента Дональда Трампа звинувачують у тиску на українську владу.

У липні під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії "Burisma". Через телефонний скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що Дональд Трамп таки говорив Володимиру Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена.

Видно, що американський дипломат намагається всіма силами дистанціюватися від можливого злочину, вчиненого Трампом та Джуліані. Але насправді він вважається ключовою фігурою "Українагейту". Сам він постійно повторює офіційну тезу, висунуту Білим Домом – що в спілкуванні з Зеленським ніхто не вимагав "послуги за послугу". Але того факту, що дипломатичними відносинами з Україною чомусь займалась приватна особа, Руді Джуліані, він спростувати не може.

"Тримайте Малвані за язика!"



Мік Малвані прикусив язика, та було вже пізно / Фото АР

В той самий час, як Гордон Сондланд за зачиненими дверима давав відповіді на запитання членів слідчої комісії Конгресу США, неподалік, за пару сотень метрів, виконуючий обов'язки шефа адміністрації Білого Дому Мік Малвані давав прес-конференцію, під час якої банально проговорився та завдав своєму шефові, Дональду Трампу, страшенної шкоди.

Перед фото- та телекамерами Малвані зізнався, що військова допомога Україні була "прив'язана" до початку українського слідства щодо втручання України в президентські вибори в США в 2016 році. Аби отримати цю допомогу, українці мали знайти міфічний "сервер Демократичної партії США", який нібито перебував на той час на українській території та на якому зберігався "компромат" проти Трампа.

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"Саме тому гроші й були заморожені" – з "блакитними очима" заявив Малвані після того, як сам Трамп та його оточення тижні поспіль жваво заперечували будь-який зв'язок між блокуванням допомоги Україні та вимогами будь-якого слідства. Більше того: шеф адміністрації Білого Дому заявив, що, мовляв, подібна практика є цілком нормальною, повсякденною для адміністрації США, яка "робить так постійно". Й нічого страшного в тому буцімто нема.

Ввечері того ж для Мік Малвані в письмовій формі видав пояснення, що журналісти його неправильно зрозуміли, перекрутили його слова, аби підштовхнути "полювання на відьом", розпочате проти Трампа. Але зробленого не повернеш: його слова розійшлися пресою й спричинили скандал. Схоже, в Білому Домі правиця не знає, що робить шуйця й ніхто не домовляється ні з ким, про що можна говорити назовні, а про що ліпше помовчати...

Трампу все гарячіше



Руді Джуліані не збирається здаватися / Фото АР

Через цю прес-конференцію Міка Малвані та через кожну нову подробицю "української афери" картина стає все чіткішою: схоже, що Трамп разом із Джуліані й справді намагався "інструменталізувати" Україну заради власних (не державних, а саме власних) інтересів – перш за все, передвиборчих. Таким чином, і імпічмент стає все більш можливим. На початку розслідування, наприкінці вересня, не було зрозуміло навіть, чи наважаться демократи в Палаті представників взагалі скласти текст звинувачення та передати його до Сенату – адже там республіканці мають більшість та могли б "визволити" Трампа простим підняттям рук при голосуванні. Але наразі, схоже, і Палата представників, і сенатори виходять з того, що процедура імпічменту таки відбудеться.

Міч МакКоннелл, лідер республіканської більшості в Сенаті, за інформацією американської преси, вже встиг повідомити своїм однопартійцям про те, що він розраховує, що процедура імпічменту розпочнеться найпізніше на День благодаріння – тобто, в листопаді. На прес-конференції сенатор від штату Кентуккі розповів про план та розпорядок цієї процедури. За його словами, імпічмент розглядатиметься шість вечорів поспіль на тиждень в грудні й, в ідеальному випадку, розгляд цей має бути завершеним ще до Різдва. Слід зазначити, що під час цього розгляду всі американські сенатори не мають права розголошувати його перебіг.

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Що ж, наразі й справді схоже на те, що імпічмент Трампу – річ вельми серйозна. Демократи запланували на наступний тиждень нові опитування високопосадовців у Конгресі. Окрім того, вони, скоріш за все, спробують отримати з Держдепартаменту США, Білого Дому та від інших можливих учасників афери якнайбільше документів на перевірку. Також вони спробують допитати Руді Джуліані (який вже встиг відмовитися від співробітництва з Конгресом) та його щойно заарештованих партнерів, бізнесменів українського походження Ігоря Фрумана та Лева Парнаса. Можливо, запросять до Конгресу й "балакучого" Міка Малвані...

Наприкінці листопада настане час передавати всі результати слідства до Сенату. Схоже, що цього року Різдво буде в Вашингтоні аж ніяк не мирним та не спокійним – насамперед, для Дональда Трампа.

Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – у матеріалі 24 каналу.



Також читайте повний текст скарги на главу Білого дому українською – переклад 24 каналу.