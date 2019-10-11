Фруман та Парнас: що про них відомо та чому ними зацікавилося ФБР

Два вихідця з СРСР намагалися у США зловити грошову рибку у брудній політичній грі. Зокрема, влаштовували і фінансування політиків та політсил в обмін на послуги, і нечесне ведення бізнесу та приховування джерел отримання грошових пожертв. А ще низка тіньових схем за участю наближених до влади осіб задля просування власних фінансових інтересів.

Зрештою ними зацікавилося ФБР. 10 жовтня стало відомо, що Парнаса та Фрумана заарештували в аеропорту Даллес, де вони з білетом в один кінець очікували на посадку на міжнародний рейс.

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У чому звинувачують Фрумана та Парнаса?

Колишні одесити опинилися в центрі скандалу, який в США отримав назву "Українагейт". Лев Парнас та Ігор Фруман допомагали особистому адвокату Трампа – Руді Джуліані – шукати компромат на Джо Байдена в Україні. Але заарештували двох ділків за інші махінації.

Ці особи порушили закон, намагаючись отримати політичний вплив, і при цьому вони не розголошували, хто був донором коштів на пожертви політикам та партіям і звідки надходили кошти. Вони намагалися отримати політичний вплив не лише, аби просувати власні фінансові інтереси, а для просування інтересів принаймні однієї іноземної офіційної особи,

– сказав прокурор південного округа Нью-Йорка Джеффрі Берман.

А от 11 жовтня стало відомо, що Фрумана та Парнаса судді поки відпустили під заставу у один мільйон доларів. До наступного засідання вони ходитимуть у браслетах з GPS навігацією, що дозволить запобігти їхній ймовірній втечі з США.

Хто такі Лев Парнас та Ігор Фруман?Парнас – американський бізнесмен, пов'язаний з організацією American Friends of Anatevka (Анатевка – побудований за гроші єврейської громади населений пункт на Київщині). Фруман – також бізнесмен зі США, який допомагає збирати гроші на облаштування містечка для єврейських переселенців зі сходу України. Відомо, що він робив пожертви до фонду виборчої кампанії Дональда Трампа.

Корупційні оборонки бізнесменів

Працювали Лев Парнас та Ігор Фруман із розмахом. Робили щедрі пожертви членам республіканської партії, а ще через підставну компанію вклали понад 300 тисяч доларів в один з фондів, що підтримує передвиборчий штаб Трампа.

Як з'ясували слідчі, ці гроші вони отримали від громадянина Росії. А за законами США іноземці не мають права фінансувати політичні сили країни. Трамп поквапився відхреститися від небажаного знайомства.

Трамп відхрестився від бізнесменів, а Джуліані – навпаки

"Я не знаю цих джентельменів. Можливо і є фото, де я з ними, тому що у мене є фото з багатьма людьми", – заявив Трамп.



Дональд Трамп та Руді Джуліані

А от особистий адвокат Трампа – Руді Джуліані підтвердив: таки знайомий з Парнасом та Фруманом. Він – їхній юрист, допомагає їм владнати справу щодо податків.

Що пов’язує Фрумана та Парнаса з Джуліані

Руді Джуліані зустрічався з цими бізнесменами, бо його цікавив компромат на головного конкурента Трампа на прийдешніх виборах – Джо Байдена. Вперше про тиск з боку колишнього віце-президента США він почув від екс-генпрокурора України Віктора Шокіна під час розмови скайпом, яку і організували Парнас з Фруманом.

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Пізніше вони зв'язали Джуліані з тогочасним чинним генпрокурором Юрієм Луценко. І той на початку року навіть поїхав до Нью-Йорка особисто спілкуватися з адвокатом Трампа. І начебто теж підтвердив розмови про тиск з боку адміністрації Обами. Пізніше в інтерв'ю американському виданню Луценко обвинуватив у тиску посла США у Києві, а вже влітку Марі Йованович достроково відкликали з України.

Парнас та Фруман лобіювали відкликання Йованович з України

Відомо, що скаргу на не коректні висловлювання щодо Трампа з боку Марі Йованович до Держдепартаменту написав представник Техасу в конгресі США Піт Сешнс. Це і стало офіційною причиною дострокового припинення її повноважень. Цікаво, що перед цим Лев Парнас перерахував 20 тисяч доларів на виборчу кампанію Сешнса.



Марі Йованович

Прихід в Україні нових політиків до влади не зупинив двох пройдисвітів. Лев Парнас і Ігор Фруман навіть приїздили до Києва на інавгурацію Володимира Зеленського.

Бізнесмени спілкувалися з Коломойським

А перед тим їздили до Ізраїля спілкуватися з Ігорем Коломийським у спробі через нього встановити контакти з новою українською владою.

В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор – чи то Фруман, чи то Фурман. І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані,

– сказав Коломойський.

Ігор Коломойський стверджує, що ця парочка домагалася зміни керівництва "Нафтогазу". Начебто, Андрія Коболєва мали замінити на Андрія Фаворова. Втім, ці слова Коломойського наразі перевірити складно. Бо сам український олігарх перебуває в фокусі уваги ФБР за махінації з податками. Хоча його, на відміну від Парнаса та Фрумана, поки не заарештовували.