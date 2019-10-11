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      Фруман и Парнас: что о них известно и почему ими заинтересовалось ФБР

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      Два выходца из СССР пытались в США поймать денежную рыбку в грязной политической игре. В частности, устраивали и финансирование политиков и политсил в обмен на услуги, и нечестное ведение бизнеса и сокрытие источников получения денежных пожертвований. А еще ряд теневых схем с участием приближенных к власти лиц для продвижения собственных финансовых интересов.

      В конце концов ими заинтересовалось ФБР. 10 октября стало известно, что Парнаса и Фрумана арестовали в аэропорту Даллес, где они с билетом в один конец ожидали посадку на международный рейс.

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      В чем обвиняют Фрумана и Парнаса?

      Бывшие одесситы оказались в центре скандала, который в США получил название "Украинагейт". Лев Парнас и Игорь Фруман помогали личному адвокату Трампа – Руди Джулиани искать компромат на Джо Байдена в Украине. Но арестовали двух дельцов за другие махинации.

      Эти лица нарушили закон, пытаясь получить политическое влияние, и при этом они не разглашали, кто был донором средств на пожертвования политикам и партиям и откуда поступали средства. Они пытались получить политическое влияние не только, чтобы продвигать собственные финансовые интересы, а для продвижения интересов по крайней мере одного иностранного официального лица,
      – сказал прокурор южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман.

      А вот 11 октября стало известно, что Фрумана и Парнаса судьи пока отпустили под залог в один миллион долларов. До следующего заседания они будут ходить в браслетах с GPS навигацией, что позволит предотвратить их вероятное бегство из США.

      Кто такие Лев Парнас и Игор Фруман?Парнас – американский бизнесмен, связанный с организацией American Friends of Anatevka (Анатевка – построенный за деньги еврейской общины населенный пункт Киевской области). Фруман – также бизнесмен из США, который помогает собирать деньги на обустройство городка для еврейских переселенцев с востока Украины. Известно, что он делал пожертвования в фонд избирательной кампании Дональда Трампа.

      Коррупционные оборонки бизнесменов

      Работали Лев Парнас и Игорь Фруман с размахом. Делали щедрые пожертвования членам республиканской партии, а еще через подставную компанию вложили более 300 тысяч долларов в один из фондов, который поддерживает предвыборный штаб Трампа.

      Как выяснили следователи, эти деньги они получили от гражданина России. А по законам США иностранцы не имеют права финансировать политические силы страны. Трамп поспешил откреститься от нежелательного знакомства.

      Трамп открестился от бизнесменов, а Джулиани – наоборот

      "Я не знаю этих джентльменов. Возможно и есть фото, где я с ними, потому что у меня есть фото со многими людьми", – заявил Трамп.

      Дональд Трамп та Руді Джуліані
      Дональд Трамп и Руди Джулиани

      А вот личный адвокат Трампа – Руди Джулиани подтвердил: таки знаком с Парнасом и Фруманом. Он – их юрист, помогает им решить дело относительно налогов.

      Что связывает Фрумана и Парнаса с Джулиани

      Руди Джулиани встречался с этими бизнесменами, потому что его интересовал компромат на главного конкурента Трампа на грядущих выборах – Джо Байдена. Впервые о давлении со стороны бывшего вице-президента США он услышал от экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина во время разговора по скайпу, который и организовали Парнас с Фруманом.

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      Позже они связали Джулиани с тогдашним действующим генпрокурором Юрием Луценко. И тот в начале года даже поехал в Нью-Йорк лично общаться с адвокатом Трампа. И вроде бы тоже подтвердил разговоры о давлении со стороны администрации Обамы. Позже в интервью американскому изданию Луценко обвинил в давлении посла США в Киеве, а уже летом Мари Йованович досрочно отозвали с Украины.

      Парнас и Фруман лоббировали отзыв Йованович из Украины

      Известно, что жалобу на не корректные высказывания Трампа со стороны Мари Йованович в Госдепартамент написал представитель штата Техас в конгрессе США Пит Сэшнс. Это и стало официальной причиной досрочного прекращения ее полномочий. Интересно, что перед этим Лев Парнас перечислил 20 тысяч долларов на избирательную кампанию Сэшнса.

      Марі Йованович
      Мари Йованович

      Приход в Украине новых политиков к власти не остановил двух проходимцев. Лев Парнас и Игорь Фруман даже приезжали в Киев на инаугурацию Владимира Зеленского.

      Бизнесмены общались с Коломойским

      А перед тем ездили в Израиль общаться с Игорем Коломийским в попытке через него установить контакты с новой украинской властью.

      В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой – Игорь-то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани,
      – сказал Коломойский.

      Игорь Коломойский утверждает, что эта парочка добивалась смены руководства "Нафтогаза". Вроде бы, Андрея Коболева должны были заменить на Андрея Фаворова. Впрочем, эти слова Коломойского пока проверить сложно. Ибо сам украинский олигарх находится в фокусе внимания ФБР за махинации с налогами. Хотя его, в отличие от Парнаса и Фрумана, пока не арестовывали.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Деньги Владимир Зеленский Расследования Дональд Трамп Коррупция Игорь Коломойский
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