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      В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса

      69 Читати новину українською
      В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса
      В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса

      В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса - близких к адвокату Дональда Трампа бизнесменов. Они помогали Рудольфу Джулиани в связанных с Украиной делах.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости США Дональд Трамп Криминальные новости Бизнес Расследования Игорь Коломойский
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