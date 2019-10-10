В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса 17:06, сегодня 69 Читати новину українською В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса В США задержали Игоря Фрумана и Льва Парнаса - близких к адвокату Дональда Трампа бизнесменов. Они помогали Рудольфу Джулиани в связанных с Украиной делах. Новость дополняется... "Захар Беркут": сюжет и официальный трейлер фильма с участием голливудских актеров сегодня 3792 Автор: Анастасия Зазуляк Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости США Дональд Трамп Криминальные новости Бизнес Расследования Игорь Коломойский Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Сейчас так и есть, – Зеленский ответил, может ли стать Донбасс Приднестровьем сегодня , 16:36 Я не ведущий, – Зеленский не покажет разговоров с Путиным сегодня , 15:46 Определили самый быстрый Android-смартфон сегодня , 14:46 Комментарии Публикации сегодня , 17:00 Кремль ставит на радикалов, или Возможный уход Шойгу как начало конца Путина Андрій Воропаєв 397 сегодня , 15:37 Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины Емал Набі 177 сегодня , 15:00 Як монополія ДТЕК Ахметова дестабілізує енергосистему країни і змушує імпортувати електроенергію Герус Андрій 1292 сегодня , 13:44 Президенты и СМИ: как главы государства относятся к журналистам Інна Жолобович 154 сегодня , 12:00 Исключение России из ООН – стратегически важный шаг для мирового сообщества Юрій Шуліпа 5734