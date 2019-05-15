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      Адвокат Трампа посоветовал Зеленскому очиститься от Коломойского и других

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      Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов, – Джулиани
      Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов, – Джулиани / AP

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов, в частности Игоря Коломойского. К тому же люди, которые окружают Зеленского, хотят навредить президенту США Дональду Трампу.

      Избранный президент должен понять, кем он окружен и какую ситуацию они создают, об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченку, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

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      Джулиани отмечает, что сейчас самое сложное время – "честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания".

      Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других. Тех, в отношении кого ведутся расследования в Америке, тех, кто препятствуют нашей прямой коммуникации с новоизбранным президентом Зеленским,
      – сказал он.

      Адвокат Трампа также отметил, что Владимир Зеленский окружен людьми, которые "очень сильно лично противодействуют президенту Трампу". По его словам , в некоторых случаях они даже прибегали к незаконным действиям для того, чтобы повлиять на результаты выборов в США.

      "Я крайне обеспокоен этим. Возможно, это не мое дело-но я американский гражданин, желающий лучшего для Украины. И есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым", – рассказал Джулиани.

      Почему адвокат Трампа отменил визит в Украину?
      Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Юрист заявил, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки" и то, что в Украине ему придется оказаться в стане "врагов президента", а в некоторых случаях – врагов США. Таким Джулиани считает якобы нардепа Сергея Лещенко, который якобы помог

      Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.
      Сам Лещенко в ответ на обвинения заявил, что эти заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Последний якобы вводит в заблуждение юриста президента США и других американцев, потому что хочет удержаться на должности.

      Адвокат президента США считает, что именно это окружение Зеленского организовывали истоки в The New York Times и "настроены создавать проблемы для президента".

      По словам Джулиани, "было бы правильным, если бы новоизбранный украинских президент организовал расследование по поводу "заговора украинских чиновников и американцев". К последним относятся представители Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон и американское посольство в Украине.

      Для чего Джулиани хотел встретиться с Зеленским?
      Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.

      Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что знает о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".

      Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

      АДВОКАТ ТРАМПА ОТМЕНИЛ ВИЗИТ В УКРАИНУ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину
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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Игорь Коломойский Выборы в США
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