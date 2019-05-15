Адвокат Трампа посоветовал Зеленскому очиститься от Коломойского и других

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов, в частности Игоря Коломойского. К тому же люди, которые окружают Зеленского, хотят навредить президенту США Дональду Трампу.

Избранный президент должен понять, кем он окружен и какую ситуацию они создают, об этом заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналисту Дмитрию Анопченку, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

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Джулиани отмечает, что сейчас самое сложное время – "честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания".

Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов – Игоря Коломойского и других. Тех, в отношении кого ведутся расследования в Америке, тех, кто препятствуют нашей прямой коммуникации с новоизбранным президентом Зеленским,

– сказал он.

Адвокат Трампа также отметил, что Владимир Зеленский окружен людьми, которые "очень сильно лично противодействуют президенту Трампу". По его словам , в некоторых случаях они даже прибегали к незаконным действиям для того, чтобы повлиять на результаты выборов в США.

"Я крайне обеспокоен этим. Возможно, это не мое дело-но я американский гражданин, желающий лучшего для Украины. И есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым", – рассказал Джулиани.

Почему адвокат Трампа отменил визит в Украину?

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани планировал приехать в Украину, чтобы встретиться с Зеленским, но отменил свой визит. Юрист заявил, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки" и то, что в Украине ему придется оказаться в стане "врагов президента", а в некоторых случаях – врагов США. Таким Джулиани считает якобы нардепа Сергея Лещенко, который якобы помог



Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

Сам Лещенко в ответ на обвинения заявил, что эти заявления Джулиани свидетельствуют о влиянии генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Последний якобы вводит в заблуждение юриста президента США и других американцев, потому что хочет удержаться на должности.

Адвокат президента США считает, что именно это окружение Зеленского организовывали истоки в The New York Times и "настроены создавать проблемы для президента".

По словам Джулиани, "было бы правильным, если бы новоизбранный украинских президент организовал расследование по поводу "заговора украинских чиновников и американцев". К последним относятся представители Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон и американское посольство в Украине.

Для чего Джулиани хотел встретиться с Зеленским?

Чтобы убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.



Джулиани также хотел рассказать Зеленскому "все, что знает о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".



Однако американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа так пытался помочь лидеру США в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

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