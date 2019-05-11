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      Адвокат Трампа отменил визит в Украину и встречу с Зеленским: причина

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      Адвокат Трампа отменил визит в Украину
      Адвокат Трампа отменил визит в Украину / Getty Images

      Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, который должен был приехать в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, передумал и отменил свой визит.

      Адвокат в интервью телеканалу Fox News рассказал, что причиной отмены визита стали "изнурительные атаки", которым он подвергся после анонсирования своей поездки.

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      Также он предположил, что в Украине он окажется в среде людей, которые являются врагами Трампа, в некоторых случаях и врагами США, а еще – "в среде уже осужденного человека, которого признали причастным к оказанию помощи демократам в расследовании 2016 года".

      Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей я убежден, что президент (Зеленский, – 24 канал) окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по меньшей мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему,
      – сказал Джулиани.

      Однако, американские СМИ отмечают, что визит Джулиани был отменен после резких обвинений демократов в том, что он якобы ищет внешней поддержки перед выборами президента США в 2020 году.

      Сам юрист подчеркнул, что его решение никоим образом не связано с предстоящими выборами.

      "Они говорят, что я вмешивался в выборы – это смешно", – сказал Джулиани.

      Для чего Джулиани хотел приехать в Украину? Персональный адвокат Трампа хотел убедить Зеленского продолжить расследование в интересах Белого дома. Речь идет о расследовании вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании.

      Также Джулиани хотел рассказать Зеленскому "все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование".

      Однако, американские журналисты были убеждены, что адвокат Трампа таким способом пытался помочь ему в президентской кампании 2020 года. Сам Джулиани утверждал, что не вмешивается в выборы, а "вмешиваемся в расследование, на которое имеем право".

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Выборы в США Новости США
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