Адвокат Трампа неоднократно встречался с Луценко, – The New York Times.

Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани несколько раз встречался с украинским генпрокурором Юрием Луценко, чтобы обсудить расследование против газодобывающей компании Burisma Group.

Именно в этой компании занимал должность в совете директоров сын американского политика Джо Байдена, сообщили в The New York Times.

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И добавили, что расследование Burisma Group выгодно Трампу и его окружению из-за того, что Байден-старший планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах в США. Отметим, что владелец компании, где работал Байден-младший – бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.



Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена

По информации издания, Джулиани якобы обсуждал с бывшим и действующим генпрокурорами Украины расследование против Burisma Group и его связь с Байденом. В частности, в 2019 году адвокат Трампа несколько раз встречался с Луценко в Нью-Йорке.

Позже действующий генпрокурор сообщил коллегам, что во время одной из встреч Джулиани позвонил Трампу, чтобы сообщить ему о своих выводах,

– отметили в The New York Times.

Однако отметили, что официально адвокат этого не прокомментировал. Хотя и объяснил, что вмешался потому, что демократы вступили в сговор с украинцами, чтобы инициировать расследование спецпрокурора США.

Кто такой Рудольф Джулиани?

Был адвокатом Трампа в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США. Именно Джулиани, согласно источникам The New York Times, частично возглавлял усилия команды Трампа для привлечения внимания к работе Байдена в Украине.

Кроме этого, журналисты издания связали расследование против Burisma Group с визитом вице-президента США Байдена-старшего в Киев – в марте 2016 года.

Тогда Байден-старший, который в то время был американским вице-президентом, заявил, что Украина не получит от США один миллиард кредитных гарантий, как это было договорено, если украинские лидеры не уволят генпрокурора Виктора Шокина.



Джо Байден во время повторного визита в Киев в 2017 году

Впоследствии Шокина таки уволили. Также спикер Байдена подчеркнул, что такое требование не было связано с делом, где фигурировал Байден-младший, а касалось коррупции в ГПУ и кругах украинской политической элиты, пояснили в The New York Times.