Луценко – человек прошлого, – у Зеленского рассказали, кого видят на посту генпрокурора

Команда лидера президентских выборов Владимира Зеленского считает, что действующий генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен покинуть свой пост.

Луценко в команде Зеленского считают человеком прошлого. Так, член команды будущего президента Украины и экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что на кресло генпрокурора должен претендовать человек, который сможет провести реальную реформу. Об этом Данилюк рассказал во время пресс-конференции.

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Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир Зеленский во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко – человек прошлого, и он, если хочет, может вернуться в политику, но точно должен уйти с поста генерального прокурора,

– сказал Данилюк.

По его словам, на эту должность должны прийти люди, которые проведут реальную реформу.

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Отметим, что на короткой пресс-конференции после оглашения результатов национального экзит-пола, Владимир Зеленский рассказал, оставит ли Юрия Луценко на посту генпрокурора. Так, в ответ на вопрос журналиста, он сказал: "Луценко – это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко".